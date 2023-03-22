Не все чиновники перестали пользоваться служебным транспортом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Чиновники ЯНАО собирают компромат на своих более высокопоставленных коллег из-за нового приложения для пользования служебным транспортом. Источник URA.RU сообщил, что якобы не все перестали ездить на правительственных автомобилях по личным делам.

«Вряд ли они с этой информацией что-то планируют делать в дальнейшем. Скорее для своего успокоения собирают ее», — рассказывает источник.

В правительства ЯНАО был направлен запрос. Там пообещали предоставить информацию позже.

Ранее сообщалось, что губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову понравился эффект экономии от этого приложения по заказу транспорта для чиновников. Эту практику планирует распространить в муниципалитетах.