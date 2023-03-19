19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Губернатору ЯНАО Артюхову понравилось экономить на чиновниках. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, чиновники, главы, главы районов, депутаты
В муниципалитетах ЯНАО начнут экономить на транспорте для чиновников, сообщает источник Фото:

Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову понравился эффект экономии от нового приложения для окружных чиновников по заказу служебного транспорта. Представители власти стали реже пользоваться автомобилями. Сейчас практику хотят спустить муниципалитетам, сообщает источник URA.RU в политических кругах региона.

«Специально разработанное приложение, через которое чиновники правительства теперь заказывают машины, хорошо себя зарекомендовало. Никто не пользуется транспортом в личных целях. Теперь нужно внедрить практику в муниципалитетах», — рассказывает собеседник.

В правительство региона был направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО таким образом решили усилить контроль над чиновниками. Спецприложение начло работать с начала этого года.

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Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову понравился эффект экономии от нового приложения для окружных чиновников по заказу служебного транспорта. Представители власти стали реже пользоваться автомобилями. Сейчас практику хотят спустить муниципалитетам, сообщает источник URA.RU в политических кругах региона. «Специально разработанное приложение, через которое чиновники правительства теперь заказывают машины, хорошо себя зарекомендовало. Никто не пользуется транспортом в личных целях. Теперь нужно внедрить практику в муниципалитетах», — рассказывает собеседник. В правительство региона был направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО таким образом решили усилить контроль над чиновниками. Спецприложение начло работать с начала этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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