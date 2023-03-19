Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову понравился эффект экономии от нового приложения для окружных чиновников по заказу служебного транспорта. Представители власти стали реже пользоваться автомобилями. Сейчас практику хотят спустить муниципалитетам, сообщает источник URA.RU в политических кругах региона.
«Специально разработанное приложение, через которое чиновники правительства теперь заказывают машины, хорошо себя зарекомендовало. Никто не пользуется транспортом в личных целях. Теперь нужно внедрить практику в муниципалитетах», — рассказывает собеседник.
В правительство региона был направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее сообщалось, что власти ЯНАО таким образом решили усилить контроль над чиновниками. Спецприложение начло работать с начала этого года.
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