Челябинский депутат собрал на фронте деньги на спутниковую связь. Фото

23 марта 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

Олег Колесников показал стойки для спутниковых тарелок, купленные на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников собрал средства на приобретение стоек к тарелкам спутниковой связи. Как рассказал Колесников, изображение бойцы передают в режиме реального времени. «Стойки для спутниковых тарелок приобрели благодаря поддержке. Картинку мы передаем в режиме реального времени», — отметил Колесников в своем telegram-канале. Изображение передают артиллеристам или штурмовым частям, которым посредством современных технологий показывают складывающуюся обстановку. На собранные средства стойки использовали в каждой разведгруппе. Тарелок у групп по две. Установлены в местах, где военнослужащие проживают и где работают. Депутат Госдумы оценил пользу от купленного оборудование. По словам Колесникова, оно позволяет за несколько минут развернуть технику для использования практически в любой локации. Стойки позволят развернуть оборудование в любой местности Фото: telegram-канал Олега Колесникова Средства для стоек собрали жители региона Фото: telegram-канал Олега Колесникова

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников собрал средства на приобретение стоек к тарелкам спутниковой связи. Как рассказал Колесников, изображение бойцы передают в режиме реального времени. «Стойки для спутниковых тарелок приобрели благодаря поддержке. Картинку мы передаем в режиме реального времени», — отметил Колесников в своем telegram-канале. Изображение передают артиллеристам или штурмовым частям, которым посредством современных технологий показывают складывающуюся обстановку. На собранные средства стойки использовали в каждой разведгруппе. Тарелок у групп по две. Установлены в местах, где военнослужащие проживают и где работают. Депутат Госдумы оценил пользу от купленного оборудование. По словам Колесникова, оно позволяет за несколько минут развернуть технику для использования практически в любой локации.