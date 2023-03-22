22 марта 2023

Челябинский депутат собрал на фронте деньги на спутниковую связь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников показал стойки для спутниковых тарелок, купленные на фронт Фото:

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников собрал средства на приобретение стоек к тарелкам спутниковой связи. Как рассказал Колесников, изображение бойцы передают в режиме реального времени.

«Стойки для спутниковых тарелок приобрели благодаря поддержке. Картинку мы передаем в режиме реального времени», — отметил Колесников в своем telegram-канале.

Изображение передают артиллеристам или штурмовым частям, которым посредством современных технологий показывают складывающуюся обстановку. На собранные средства стойки использовали в каждой разведгруппе. Тарелок у групп по две. Установлены в местах, где военнослужащие проживают и где работают.

Депутат Госдумы оценил пользу от купленного оборудование. По словам Колесникова, оно позволяет за несколько минут развернуть технику для использования практически в любой локации.

Стойки позволят развернуть оборудование в любой местности
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Средства для стоек собрали жители региона
Фото:

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Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников собрал средства на приобретение стоек к тарелкам спутниковой связи. Как рассказал Колесников, изображение бойцы передают в режиме реального времени. «Стойки для спутниковых тарелок приобрели благодаря поддержке. Картинку мы передаем в режиме реального времени», — отметил Колесников в своем telegram-канале. Изображение передают артиллеристам или штурмовым частям, которым посредством современных технологий показывают складывающуюся обстановку. На собранные средства стойки использовали в каждой разведгруппе. Тарелок у групп по две. Установлены в местах, где военнослужащие проживают и где работают. Депутат Госдумы оценил пользу от купленного оборудование. По словам Колесникова, оно позволяет за несколько минут развернуть технику для использования практически в любой локации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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