Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников собрал средства на приобретение стоек к тарелкам спутниковой связи. Как рассказал Колесников, изображение бойцы передают в режиме реального времени.
«Стойки для спутниковых тарелок приобрели благодаря поддержке. Картинку мы передаем в режиме реального времени», — отметил Колесников в своем telegram-канале.
Изображение передают артиллеристам или штурмовым частям, которым посредством современных технологий показывают складывающуюся обстановку. На собранные средства стойки использовали в каждой разведгруппе. Тарелок у групп по две. Установлены в местах, где военнослужащие проживают и где работают.
Депутат Госдумы оценил пользу от купленного оборудование. По словам Колесникова, оно позволяет за несколько минут развернуть технику для использования практически в любой локации.
Стойки позволят развернуть оборудование в любой местности
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников собрал средства на приобретение стоек к тарелкам спутниковой связи. Как рассказал Колесников, изображение бойцы передают в режиме реального времени. «Стойки для спутниковых тарелок приобрели благодаря поддержке. Картинку мы передаем в режиме реального времени», — отметил Колесников в своем telegram-канале. Изображение передают артиллеристам или штурмовым частям, которым посредством современных технологий показывают складывающуюся обстановку. На собранные средства стойки использовали в каждой разведгруппе. Тарелок у групп по две. Установлены в местах, где военнослужащие проживают и где работают. Депутат Госдумы оценил пользу от купленного оборудование. По словам Колесникова, оно позволяет за несколько минут развернуть технику для использования практически в любой локации.