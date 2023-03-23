Медведев: СВО была единственным верным решением по Украине

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Дмитрий Медведев рассказал о неизбежности проведения СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение о проведении специальной военной операции на Украине было единственно верным, потому что договориться было невозможно. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте».

«На мой взгляд, в определенных ситуациях договариваться бессмысленно. Нужно игнорировать, а в некоторых случаях принимать решения типа того, что было принято 24 февраля прошлого года», — заявил Дмитрий Медведев. Видеозапись с ответом на вопрос была опубликована в его telegram-канале. Он отметил, что в данном случае никакие договоренности были невозможны.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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Решение о проведении специальной военной операции на Украине было единственно верным, потому что договориться было невозможно. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте». «На мой взгляд, в определенных ситуациях договариваться бессмысленно. Нужно игнорировать, а в некоторых случаях принимать решения типа того, что было принято 24 февраля прошлого года», — заявил Дмитрий Медведев. Видеозапись с ответом на вопрос была опубликована в его telegram-канале. Он отметил, что в данном случае никакие договоренности были невозможны. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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