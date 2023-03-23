Медведев: СВО была единственным верным решением по Украине

Дмитрий Медведев рассказал о неизбежности проведения СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Решение о проведении специальной военной операции на Украине было единственно верным, потому что договориться было невозможно. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте».

«На мой взгляд, в определенных ситуациях договариваться бессмысленно. Нужно игнорировать, а в некоторых случаях принимать решения типа того, что было принято 24 февраля прошлого года», — заявил Дмитрий Медведев. Видеозапись с ответом на вопрос была опубликована в его telegram-канале . Он отметил, что в данном случае никакие договоренности были невозможны.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.