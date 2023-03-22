В курганском округе провели специальную комиссию из-за паводка

Насколько Шадринский округ готов к весеннему сезону

В Курганской области готовятся к паводку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринском муниципальном округе Курганской области местные власти оценили готовность к паводку. В преддверии весенне-летнего сезона прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой обсудили наиболее актуальные для этого периода вопросы. Информацию об этом сообщили сотрудники администрации округа «ВКонтакте».

«Прогноз насчет паводка на этот год спокойный. Однако, как было решено на комиссии, все силы и средства должны быть максимально готовы к иному развитию событий», — поделились представители администрации в своей группе.

На совещании также отметили, что необходимо заранее начинать подготовку к пожарам. Представители лесничества рассказали о начатых работах по предотвращению ЧС.

Ранее URA.RU писало, что в курганской мэрии готовятся к «большой воде». На случай крайней ЧС департаменту соцполитики поручили организовать убежища в зданиях школ.