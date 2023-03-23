При взрыве в Мелитополе ранен полицейский

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Сотрудник полиции получил ранения при взрыве в Мелитополе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе произошла детонация самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По предварительным данным, пострадал сотрудник полиции.

«Сегодня около 7.30 утра в Мелитополе произошел взрыв самодельного устройства, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь», — передает корреспондент URA.RU. На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Мелитополе произошла детонация самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. «Сегодня около 7.30 утра в Мелитополе произошел взрыв самодельного устройства, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь», — передает корреспондент URA.RU. На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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