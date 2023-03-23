При взрыве в Мелитополе ранен полицейский

23 марта 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Сотрудник полиции получил ранения при взрыве в Мелитополе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мелитополе произошла детонация самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. «Сегодня около 7.30 утра в Мелитополе произошел взрыв самодельного устройства, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь», — передает корреспондент URA.RU. На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Мелитополе произошла детонация самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. «Сегодня около 7.30 утра в Мелитополе произошел взрыв самодельного устройства, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь», — передает корреспондент URA.RU. На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.