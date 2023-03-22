Пермь стала лидером по росту цен на вторичное жилье

23 марта 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

В Перми жилье дорожает, а в Москве дешевеет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермь заняла первую строчку рейтинга среди городов-миллионников по темпам роста цен на жилье, которое продается на вторичном рынке. По данным риелторской компании «Этажи», с начала 2023 года цены выросли на 3,61%. «Первое место в рейтинге российских городов-миллионников по темпам роста средней цены 1 кв. м жилья на вторичном рынке с начала 2023 года заняла Пермь. Москва — на последнем месте, в столице жилье подешевело», — приводит данные риелторов telegram-канал «Наталья Зубаревич», посвященный экономике и статистике. Среди лидеров по росту цен также указаны Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург. В этих городах «вторичка» подорожала на 2,99%, 2,76% и 2,49% соответственно.

Пермь заняла первую строчку рейтинга среди городов-миллионников по темпам роста цен на жилье, которое продается на вторичном рынке. По данным риелторской компании «Этажи», с начала 2023 года цены выросли на 3,61%. «Первое место в рейтинге российских городов-миллионников по темпам роста средней цены 1 кв. м жилья на вторичном рынке с начала 2023 года заняла Пермь. Москва — на последнем месте, в столице жилье подешевело», — приводит данные риелторов telegram-канал «Наталья Зубаревич», посвященный экономике и статистике. Среди лидеров по росту цен также указаны Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург. В этих городах «вторичка» подорожала на 2,99%, 2,76% и 2,49% соответственно.