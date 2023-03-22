22 марта 2023

Пермь стала лидером по росту цен на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские картинки. Пермь зима, многоэтажка, лоджия, современное жилье, жк гулливер
В Перми жилье дорожает, а в Москве дешевеет Фото:

Пермь заняла первую строчку рейтинга среди городов-миллионников по темпам роста цен на жилье, которое продается на вторичном рынке. По данным риелторской компании «Этажи», с начала 2023 года цены выросли на 3,61%.

«Первое место в рейтинге российских городов-миллионников по темпам роста средней цены 1 кв. м жилья на вторичном рынке с начала 2023 года заняла Пермь. Москва — на последнем месте, в столице жилье подешевело», — приводит данные риелторов telegram-канал «Наталья Зубаревич», посвященный экономике и статистике.

Среди лидеров по росту цен также указаны Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург. В этих городах «вторичка» подорожала на 2,99%, 2,76% и 2,49% соответственно.

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Пермь заняла первую строчку рейтинга среди городов-миллионников по темпам роста цен на жилье, которое продается на вторичном рынке. По данным риелторской компании «Этажи», с начала 2023 года цены выросли на 3,61%. «Первое место в рейтинге российских городов-миллионников по темпам роста средней цены 1 кв. м жилья на вторичном рынке с начала 2023 года заняла Пермь. Москва — на последнем месте, в столице жилье подешевело», — приводит данные риелторов telegram-канал «Наталья Зубаревич», посвященный экономике и статистике. Среди лидеров по росту цен также указаны Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург. В этих городах «вторичка» подорожала на 2,99%, 2,76% и 2,49% соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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