Челябинская разработка спасет бетонные здания от лютых морозов

В Южно-Уральском госуниверситете Челябинска (ЮУрГУ) нашли способ спасти железобетонные конструкции от неблагоприятных воздействий климата. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, решить задачу поможет действие бактерии сенной палочки.
«Целью проекта является создание комплексной добавки в бетон для увеличения сроков службы и морозостойкости железобетонных конструкций. В смесь предложено добавить два компонента — биологически активный агент „Сенная палочка“ и минералы», — отметили в ЮУрГУ.
Автор проекта, студент Архитектурно-строительного института Кирилл Горбачев отметил, что бетон плохо воспринимает растягивающие усилия. В результате изменения температур и действия влаги появляются трещины. Их допустимый размер составляет 0,4 мм. Однако расширившийся лед способен нанести урон: увеличить трещину до опасных величин. Гранулы с бактериями в силах спасти ситуацию.
Новизна челябинского проекта заключается в том, что кислотность бетона незначительно снизили. Это позволило бактерии выживать в высокощелочной среде. При этом сенные палочки неопасны для человека.
Став одним из победителей конкурса «Умник», проект получил грантовую поддержку. Руководителем проекта выступила профессор кафедры «Строительные материалы и изделия», доктор технических наук Тамара Черных. Вклад в разработку внесла команда микробиологов из Высшей медико-биологической школы вуза.
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