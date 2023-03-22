Челябинская разработка спасет бетонные здания от лютых морозов

23 марта 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Челябинцы спасут бетонные конструкции от разрушения разработанной добавкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Южно-Уральском госуниверситете Челябинска (ЮУрГУ) нашли способ спасти железобетонные конструкции от неблагоприятных воздействий климата. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, решить задачу поможет действие бактерии сенной палочки. «Целью проекта является создание комплексной добавки в бетон для увеличения сроков службы и морозостойкости железобетонных конструкций. В смесь предложено добавить два компонента — биологически активный агент „Сенная палочка“ и минералы», — отметили в ЮУрГУ. Автор проекта, студент Архитектурно-строительного института Кирилл Горбачев отметил, что бетон плохо воспринимает растягивающие усилия. В результате изменения температур и действия влаги появляются трещины. Их допустимый размер составляет 0,4 мм. Однако расширившийся лед способен нанести урон: увеличить трещину до опасных величин. Гранулы с бактериями в силах спасти ситуацию. Новизна челябинского проекта заключается в том, что кислотность бетона незначительно снизили. Это позволило бактерии выживать в высокощелочной среде. При этом сенные палочки неопасны для человека. Став одним из победителей конкурса «Умник», проект получил грантовую поддержку. Руководителем проекта выступила профессор кафедры «Строительные материалы и изделия», доктор технических наук Тамара Черных. Вклад в разработку внесла команда микробиологов из Высшей медико-биологической школы вуза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Южно-Уральском госуниверситете Челябинска (ЮУрГУ) нашли способ спасти железобетонные конструкции от неблагоприятных воздействий климата. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, решить задачу поможет действие бактерии сенной палочки. «Целью проекта является создание комплексной добавки в бетон для увеличения сроков службы и морозостойкости железобетонных конструкций. В смесь предложено добавить два компонента — биологически активный агент „Сенная палочка“ и минералы», — отметили в ЮУрГУ. Автор проекта, студент Архитектурно-строительного института Кирилл Горбачев отметил, что бетон плохо воспринимает растягивающие усилия. В результате изменения температур и действия влаги появляются трещины. Их допустимый размер составляет 0,4 мм. Однако расширившийся лед способен нанести урон: увеличить трещину до опасных величин. Гранулы с бактериями в силах спасти ситуацию. Новизна челябинского проекта заключается в том, что кислотность бетона незначительно снизили. Это позволило бактерии выживать в высокощелочной среде. При этом сенные палочки неопасны для человека. Став одним из победителей конкурса «Умник», проект получил грантовую поддержку. Руководителем проекта выступила профессор кафедры «Строительные материалы и изделия», доктор технических наук Тамара Черных. Вклад в разработку внесла команда микробиологов из Высшей медико-биологической школы вуза.