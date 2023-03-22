22 марта 2023

Global Times: Украина должна бояться боеприпасов с ураном больше, чем Россия

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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшенницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., комбайн, пшеница, уборка, зерна
Украине следует опасаться загрязнения окружающей среды обедненным ураном, считают эксперты GT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине следует опасаться загрязнения окружающей среды обедненным ураном, так как страна является одной из самых важных в мире стран-производителей и экспортеров зерновых и масличных культур. Об этом заявили эксперты в редакционной статье издания Global Times.

«На самом деле это Украине, пережившей аварию с утечкой на Чернобыльской АЭС, следует опасаться обедненного урана. Украина является одной из самых важных в мире стран-производителей и экспортеров зерновых и масличных культур. Потенциальные опасности и загрязнение окружающей среды, вызванные ураном, нельзя игнорировать», — заявили эксперты Global Times.

Они отметили, что обедненный уран, широко известный как «грязные бомбы», метко назван, поскольку слово «грязный» имеет глубокий смысл. «Когда мы слышим этот термин, мы сразу же думаем о США и НАТО, поскольку это постоянное пятно в их послужном списке», — отметили эксперты.

Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать это оружие как содержащее «ядерные компоненты» и Россия будет вынуждена отреагировать. При этом в Белом доме заявили, что обедненный уран не представляет радиационной угрозы и не приближается к сфере ядерного оружия. В Китае ранее предложили помешать поставкам боеприпасов ВСУ, выступив в Совбезе ООН совместно с Россией.

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Украине следует опасаться загрязнения окружающей среды обедненным ураном, так как страна является одной из самых важных в мире стран-производителей и экспортеров зерновых и масличных культур. Об этом заявили эксперты в редакционной статье издания Global Times. «На самом деле это Украине, пережившей аварию с утечкой на Чернобыльской АЭС, следует опасаться обедненного урана. Украина является одной из самых важных в мире стран-производителей и экспортеров зерновых и масличных культур. Потенциальные опасности и загрязнение окружающей среды, вызванные ураном, нельзя игнорировать», — заявили эксперты Global Times. Они отметили, что обедненный уран, широко известный как «грязные бомбы», метко назван, поскольку слово «грязный» имеет глубокий смысл. «Когда мы слышим этот термин, мы сразу же думаем о США и НАТО, поскольку это постоянное пятно в их послужном списке», — отметили эксперты. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать это оружие как содержащее «ядерные компоненты» и Россия будет вынуждена отреагировать. При этом в Белом доме заявили, что обедненный уран не представляет радиационной угрозы и не приближается к сфере ядерного оружия. В Китае ранее предложили помешать поставкам боеприпасов ВСУ, выступив в Совбезе ООН совместно с Россией.
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