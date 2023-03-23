Зампред Совбеза РФ: в 2023 году Россия произведет 1,5 тысячи танков

В 2023 году Россия произведет 1,5 тысячи танков. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей социальной сети «ВКонтакте».
«Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте (посчитайте), сколько получит наш противник даже по самым оптимистичны расчетам — вот вам и ответ», — заявил Медведев, видео с ответами на вопросы опубликовано в его
Медведев отметил, что Россия выпускает достойные виды специальной военной техники. РФ следует продолжить наращивать военное производство, заключил Медведев.
Ранее зампреда Совбеза РФ заявил, что следующие десятилетия будут беспокойными из-за желания Запада доминировать на международной арене. Российский танкист с позывным «Азер» рассказал RT о преимуществах российского танка Т-90М. Он отметил, что машина оснащена новейшим оборудованием, которое позволяет наносить противнику максимальный урон.
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