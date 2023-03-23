Зампред Совбеза РФ: в 2023 году Россия произведет 1,5 тысячи танков

23 марта 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Объем производства российских танков больше, чем количество отправленных на Украину со стороны НАТО, отметил Медведев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году Россия произведет 1,5 тысячи танков. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей социальной сети «ВКонтакте». «Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте (посчитайте), сколько получит наш противник даже по самым оптимистичны расчетам — вот вам и ответ», — заявил Медведев, видео с ответами на вопросы опубликовано в его telegram-канале . Медведев отметил, что Россия выпускает достойные виды специальной военной техники. РФ следует продолжить наращивать военное производство, заключил Медведев. Ранее зампреда Совбеза РФ заявил, что следующие десятилетия будут беспокойными из-за желания Запада доминировать на международной арене. Российский танкист с позывным «Азер» рассказал RT о преимуществах российского танка Т-90М. Он отметил, что машина оснащена новейшим оборудованием, которое позволяет наносить противнику максимальный урон.

В 2023 году Россия произведет 1,5 тысячи танков. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей социальной сети «ВКонтакте». «Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте (посчитайте), сколько получит наш противник даже по самым оптимистичны расчетам — вот вам и ответ», — заявил Медведев, видео с ответами на вопросы опубликовано в его telegram-канале. Медведев отметил, что Россия выпускает достойные виды специальной военной техники. РФ следует продолжить наращивать военное производство, заключил Медведев. Ранее зампреда Совбеза РФ заявил, что следующие десятилетия будут беспокойными из-за желания Запада доминировать на международной арене. Российский танкист с позывным «Азер» рассказал RT о преимуществах российского танка Т-90М. Он отметил, что машина оснащена новейшим оборудованием, которое позволяет наносить противнику максимальный урон.