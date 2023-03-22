В Челябинске проверили технику перед сезоном паводков и лесных пожаров. Фото, видео

23 марта 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

В смотре приняли участие 50 человек и более 35 единиц техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 23 марта прошел смотр готовности региона к лесным пожарам и паводкам, где участвовали около 11 подразделений и более 30 единиц техники. Об этом на смотре заявил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Валентин Гриднев, передает корреспондент URA.RU «С планом основных мероприятий Челябинска проводится смотр городского звена РСЧС. У нас представлены порядка 11 служб, которые мы проверим», — заявил Гриднев. В смотре участвовали более 35 единиц техники и 50 человек. Притом общее число тех, кто может быть задействованы в ЧС на территории города — четыре тысячи триста человек и 160 единиц техники. Проверка готовности проводилась совместно с замглавы Челябинска по горхозяйству Александром Астаховым перед ледовой ареной «Трактор». Смотр и проверка техники вызвала интерес у мимо проходящих кадетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проверка сил и техники была при участии замглавы Челябинска по горхозяйству Александра Астахова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В смотре приняли участие более 11 ведомств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 23 марта прошел смотр готовности региона к лесным пожарам и паводкам, где участвовали около 11 подразделений и более 30 единиц техники. Об этом на смотре заявил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Валентин Гриднев, передает корреспондент URA.RU «С планом основных мероприятий Челябинска проводится смотр городского звена РСЧС. У нас представлены порядка 11 служб, которые мы проверим», — заявил Гриднев. В смотре участвовали более 35 единиц техники и 50 человек. Притом общее число тех, кто может быть задействованы в ЧС на территории города — четыре тысячи триста человек и 160 единиц техники. Проверка готовности проводилась совместно с замглавы Челябинска по горхозяйству Александром Астаховым перед ледовой ареной «Трактор».