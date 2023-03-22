Челябинскую область накроют ночные снегопады. Скрин

23 марта 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

По ночам в области 24 и 25 марта будут идти снегопады с дождем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с 24 по 25 марта по ночам ожидаются снегопады. Синоптики предупредили об осадках в виде дождя, мокрого снега и образовании гололедицы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 24 и 25 марта будут идти ночные снегопады. В ночь на 24 марта температура опустится до минус четырех градусов. Днем потеплеет до плюс 11 градусов. В субботу, 25 марта, температура ночью будет колебаться с минус одного до плюс четырех градусов, днем — составит 5-10 градусов тепла. В эти два дня порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Из-за резких перепадов температур будет образовываться гололедица», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске в ближайшие два дня, 24 и 25 марта, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Ночная температура будет колебаться с минус трех до плюс двух градусов. Дневная — с восьми до 11 градусов тепла. Днем 25 марта возможны осадки в виде небольшого дождя. В области из-за резкого перепада ночных и дневных температур дороги может затянуть гололедица Фото: сайт Челябгидрометцентра В Челябинске 24 марта осадков не ожидается, днем 25 марта возможны осадки в виде дождя Фото: сайт Челябгидрометцентра

В Челябинской области с 24 по 25 марта по ночам ожидаются снегопады. Синоптики предупредили об осадках в виде дождя, мокрого снега и образовании гололедицы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 24 и 25 марта будут идти ночные снегопады. В ночь на 24 марта температура опустится до минус четырех градусов. Днем потеплеет до плюс 11 градусов. В субботу, 25 марта, температура ночью будет колебаться с минус одного до плюс четырех градусов, днем — составит 5-10 градусов тепла. В эти два дня порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Из-за резких перепадов температур будет образовываться гололедица», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске в ближайшие два дня, 24 и 25 марта, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Ночная температура будет колебаться с минус трех до плюс двух градусов. Дневная — с восьми до 11 градусов тепла. Днем 25 марта возможны осадки в виде небольшого дождя.