22 марта 2023

Челябинскую область накроют ночные снегопады. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск , зима, буран, погода, общественный транспорт, снегопад, климат, проспект ленина, мороз, городской автобус
По ночам в области 24 и 25 марта будут идти снегопады с дождем Фото:

В Челябинской области с 24 по 25 марта по ночам ожидаются снегопады. Синоптики предупредили об осадках в виде дождя, мокрого снега и образовании гололедицы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области 24 и 25 марта будут идти ночные снегопады. В ночь на 24 марта температура опустится до минус четырех градусов. Днем потеплеет до плюс 11 градусов. В субботу, 25 марта, температура ночью будет колебаться с минус одного до плюс четырех градусов, днем — составит 5-10 градусов тепла. В эти два дня порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Из-за резких перепадов температур будет образовываться гололедица», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В Челябинске в ближайшие два дня, 24 и 25 марта, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Ночная температура будет колебаться с минус трех до плюс двух градусов. Дневная — с восьми до 11 градусов тепла. Днем 25 марта возможны осадки в виде небольшого дождя.

В области из-за резкого перепада ночных и дневных температур дороги может затянуть гололедица
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В Челябинске 24 марта осадков не ожидается, днем 25 марта возможны осадки в виде дождя
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В Челябинской области с 24 по 25 марта по ночам ожидаются снегопады. Синоптики предупредили об осадках в виде дождя, мокрого снега и образовании гололедицы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 24 и 25 марта будут идти ночные снегопады. В ночь на 24 марта температура опустится до минус четырех градусов. Днем потеплеет до плюс 11 градусов. В субботу, 25 марта, температура ночью будет колебаться с минус одного до плюс четырех градусов, днем — составит 5-10 градусов тепла. В эти два дня порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Из-за резких перепадов температур будет образовываться гололедица», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске в ближайшие два дня, 24 и 25 марта, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Ночная температура будет колебаться с минус трех до плюс двух градусов. Дневная — с восьми до 11 градусов тепла. Днем 25 марта возможны осадки в виде небольшого дождя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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