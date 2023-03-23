В Госдуме попросили Мишустина снизить ставку по ипотеке до 2%

23 марта 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Семьи могут получить ипотеку под 6% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ипотечная ставка для многодетных семей должна быть снижена до 2%. Об этом говорится в обращении первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой к председателю правительства Михаилу Мишустину, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Считаю, что меры по поддержке многодетных семей могли бы быть реализованы более эффективно при условии снижения ставки по льготной ипотеке до 2%. По моему мнению, такая ставка станет существенной формой поддержки семей с детьми. Сегодня размер ипотеки в 2% действует только на Дальнем Востоке. С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть данную инициативу по поддержке многодетных семей и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — написала Яна Лантратова. По ее словам, эта мера необходима для увеличения рождаемости, важность которой отметил президент России Владимир Путин. «В Российской Федерации проживает 1,7 млн семей, где не менее трех несовершеннолетних детей, и порядка 2,5 тысячи семей воспитывают 10 и более детей. При этом, согласно статистике, за последние сто лет рождаемость в стране снизилась как минимум вчетверо. Как следует из послания президента РФ, главный путь преодоления демографического кризиса — это радикальное увеличение количества семей с тремя и более детьми, и для многодетных семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования. В этой связи крайне актуальны вопросы расширения мер поддержки семей с детьми», — отметила депутат. Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет 6%. Программа была продлена до 1 июля 2024 года. На льготную ставку могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются два и более детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ипотечная ставка для многодетных семей должна быть снижена до 2%. Об этом говорится в обращении первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой к председателю правительства Михаилу Мишустину, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Считаю, что меры по поддержке многодетных семей могли бы быть реализованы более эффективно при условии снижения ставки по льготной ипотеке до 2%. По моему мнению, такая ставка станет существенной формой поддержки семей с детьми. Сегодня размер ипотеки в 2% действует только на Дальнем Востоке. С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть данную инициативу по поддержке многодетных семей и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — написала Яна Лантратова. По ее словам, эта мера необходима для увеличения рождаемости, важность которой отметил президент России Владимир Путин. «В Российской Федерации проживает 1,7 млн семей, где не менее трех несовершеннолетних детей, и порядка 2,5 тысячи семей воспитывают 10 и более детей. При этом, согласно статистике, за последние сто лет рождаемость в стране снизилась как минимум вчетверо. Как следует из послания президента РФ, главный путь преодоления демографического кризиса — это радикальное увеличение количества семей с тремя и более детьми, и для многодетных семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования. В этой связи крайне актуальны вопросы расширения мер поддержки семей с детьми», — отметила депутат. Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет 6%. Программа была продлена до 1 июля 2024 года. На льготную ставку могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются два и более детей.