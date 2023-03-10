Семейная ипотека в 2023 году: как оформить, какие условия

10 марта 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Семьи в РФ могут взять кредит на покупку жилья по ставке до 6% Фото: Анна Майорова © URA.RU В конце 2022 года в Госдуме предложили расширить «семейную ипотеку» — снижать процентную ставку на 1% для молодых семей за каждого нового ребенка. В настоящий момент семьи могут взять кредит на покупку жилья по ставке до 6%, если у них с 1 января 2018 года и до конца 2022 года рождались дети. Агентство URA.RU рассказывает, как воспользоваться «Семейной ипотекой» по сниженной ставке. Кто может оформить «семейную ипотеку» «Семейная ипотека» — федеральная программа господдержки, которая помогает молодым и состоявшимся семьям с детьми купить недвижимость выгоднее. На сегодня взять ипотеку для семей могут взять граждане РФ в возрасте не менее 18 лет. Причем на момент закрытия кредита возраст не должен превышать 65 лет. В ином случае заемщик должен быть не старше 75 лет к моменту окончания ипотеки, при условии, что у него есть собственный бизнес. Главным условием при заключении льготной ипотеки должно быть наличие детей, чья дата рождения приходится на период с начала 2018 года и до конца 2023 года. Также должен соблюдаться и ряд других требований: Ипотека предоставляется супругам, состоящих в официальном браке на момент подачи заявки. Они должны воспитывать одного или более детей. Также оформить могут граждане, расторгнувшие или не узаконившие брак, но воспитывающие ребенка самостоятельно или совместно.

На одобрение заявки могут рассчитывать родители-одиночки не вступавшие в брак, а также родители, чьи дети появились в повторном браке. Причем независимо от того, есть ли дети из других семей.

Льгота также предоставляется семьям, где в период до 31 декабря 2023 года родился ребенок с инвалидностью. Это возможно при условии, что на момент сделки ребенку будет не более 18 лет. Новые условия «семейной ипотеки» Как сообщается на портале «Госуслуги», сейчас российские семьи могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6%. При этом для граждан Дальнего востока процентная ставка составляет 5%. Но первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. В то же время можно использовать материнский капитал. Причем максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей, для других регионов — 6 миллионов. Воспользоваться семейной ипотекой возможно до 1 июля 2024 года при рождении первого ребенка и если в семье уже есть двое и более несовершеннолетних детей. Если ребенку установлена инвалидность, и он родился до 31 декабря 2023 года, ипотеку под 6% можно оформить до 31 декабря 2027 года включительно. Какие банки участвуют в программе «семейной ипотеки» Всего в программе «семейной ипотеки» принимают участие 59 банков. Со списком можно ознакомиться на сайте «ДОМ.РФ». В первую десятку входят: «Сбербанк», Банк ВТБ, Альфа-банк, «Банк ДОМ.РФ», «Газмпромбанк», «Открытие», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Банк „Санкт-Петербург“» и «Абсолют Банк». Перечень банков-участников формируется в соответствии с методикой, зафиксированной в постановлении правительства России о реализации программы «семейная ипотека». Условия банков по программе «семейная ипотека»: Сбербанк — первоначальный взнос от 15%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимальная сумма — 12 миллионов рублей.

ВТБ — ставка до 4,5%. Срок кредита — до 30 миллионов рублей. Сумма — до 30 миллионов.

Банк «ДОМ.РФ» — ставка от 4,8%. Сумма кредита — до 30 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет. Первый взнос — от 15%.

«Газмпромбанк» — ставка от 5,3%. Максимальная сумма — 15 миллионов рублей. Первоначальный взнос — от 15%.

Банк «Открытие» — сумма кредита от 0,5 до 12 миллионов. Первоначальный взнос — от 15 до 80%. Срок кредитования — от трех до 30 лет. Какое жилье можно приобрести с помощью «семейной ипотеки» «Семейной ипотекой» можно воспользоваться для покупки различного вида жилья. По ипотеке можно приобрести как частный дом, так и квартиру в многоэтажном доме. Средства, полученные в результате семейной ипотеки, можно потратить на покупку квартиры в строящемся доме или жилом доме с земельным участком по договору участия в долевом строительстве — у юридического лица (застройщика).

Можно приобрести готовое жилье или дом с земельным участком по договору купли-продажи — с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (застройщиком).

Также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома. Все работы должны проводиться по официальному договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Семейная ипотека позволяет приобрести жилье и на вторичном рынке у физических лиц. Это возможно, если жилье расположено в сельском поселении на территории Дальневосточного федерального округа. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2024. Ставка по ней будет увеличена с 7% до 8%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце 2022 года в Госдуме предложили расширить «семейную ипотеку» — снижать процентную ставку на 1% для молодых семей за каждого нового ребенка. В настоящий момент семьи могут взять кредит на покупку жилья по ставке до 6%, если у них с 1 января 2018 года и до конца 2022 года рождались дети. Агентство URA.RU рассказывает, как воспользоваться «Семейной ипотекой» по сниженной ставке. «Семейная ипотека» — федеральная программа господдержки, которая помогает молодым и состоявшимся семьям с детьми купить недвижимость выгоднее. На сегодня взять ипотеку для семей могут взять граждане РФ в возрасте не менее 18 лет. Причем на момент закрытия кредита возраст не должен превышать 65 лет. В ином случае заемщик должен быть не старше 75 лет к моменту окончания ипотеки, при условии, что у него есть собственный бизнес. Главным условием при заключении льготной ипотеки должно быть наличие детей, чья дата рождения приходится на период с начала 2018 года и до конца 2023 года. Также должен соблюдаться и ряд других требований: Как сообщается на портале «Госуслуги», сейчас российские семьи могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6%. При этом для граждан Дальнего востока процентная ставка составляет 5%. Но первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. В то же время можно использовать материнский капитал. Причем максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей, для других регионов — 6 миллионов. Воспользоваться семейной ипотекой возможно до 1 июля 2024 года при рождении первого ребенка и если в семье уже есть двое и более несовершеннолетних детей. Если ребенку установлена инвалидность, и он родился до 31 декабря 2023 года, ипотеку под 6% можно оформить до 31 декабря 2027 года включительно. Всего в программе «семейной ипотеки» принимают участие 59 банков. Со списком можно ознакомиться на сайте «ДОМ.РФ». В первую десятку входят: «Сбербанк», Банк ВТБ, Альфа-банк, «Банк ДОМ.РФ», «Газмпромбанк», «Открытие», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Банк „Санкт-Петербург“» и «Абсолют Банк». Перечень банков-участников формируется в соответствии с методикой, зафиксированной в постановлении правительства России о реализации программы «семейная ипотека». Условия банков по программе «семейная ипотека»: «Семейной ипотекой» можно воспользоваться для покупки различного вида жилья. По ипотеке можно приобрести как частный дом, так и квартиру в многоэтажном доме. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2024. Ставка по ней будет увеличена с 7% до 8%.