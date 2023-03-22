Суд ХМАО отменил обвинительный приговор в уголовном деле экс-мэра

Суд ХМАО отменил обвинительный приговор скандально известной экс-главе поселка Белый Яр Елене Никифоровой. Она была осуждена за превышение должностных полномочий и халатность. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на заседании суда.
Бывшую чиновницу теперь должны будут вернуть из исправительной колонии в Новосибирской области, где она отбывала наказание для нового рассмотрения ее уголовного дела. «Примечательно, что такой поворот в этом коррупционном скандале устраивает как сторону обвинения, так и защиты. Прокуратура Сургутского района считала, что прежний приговор в виде 1,7 месяцев лишения свободы слишком мягок. А Никифорова рассчитывает на свое оправдание», — рассказал инсайдер. В пресс-службе окружного суда не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава поселка Белый яр из ХМАО Елена Никифорова получила тюремный срок. Суд оправдал ее по одному эпизоду обвинения из трех и приговорил к одному году и семи месяцам заключения в колонии общего режима.
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