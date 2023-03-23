Мишустин заявил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды

В России за прошлый год дважды подняли прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.
«В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум — с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит доходы 15 миллионов человек удалось сохранить», — заявил Михаил Мишустин в ходе своего выступления. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Госдумы.
Также Мишустин рассказал об адресной помощи семьям с детьми. В первую очередь речь идет о семьях, которые находятся в тяжелом финансовом положении. С 1 апреля 2022 года была повышена ежемесячная выплата на нуждающихся родителей с детьми. Сумма выплаты устанавливается индивидуально. «Тем самым поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят», — отметил Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании Госдумы с ежегодным отчетом о деятельности правительства за предыдущий год. Он доложил о результатах работы по экономическим и социальным вопросам, а также рассказал о приоритетных направлениях. В заседании приняли участие члены правительства.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!