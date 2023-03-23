В Копейске учитель поставил школьника на колени

На место ЧП экстренно выехали сотрудники полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) учитель одной из школ в поселке Бажова поставил ученика на колени и угрожал школьнику надругаться над ним, если он не поменяет свое поведение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по области, на место инцидента экстренно выезжали сотрудники полиции.

«Ты что так себя ведешь сопля зеленая. На колени, в глаза смотреть. В следующий раз услышу, обоссу тебя прямо здесь», — говорит педагог на попавшем в соцсети видео. На нем слышно, как ребенок ревет, стоя на коленях и получает шлепки, несмотря на свои многочисленные извинения и просьбы перестать его истязать.

В пресс-службе полицейского главка региона URA.RU сообщили, что ЧП в школе Копейска произошло 22 марта. На место экстренно выехали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.