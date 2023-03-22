Курганская ГИБДД сообщила о смертельном ДТП на трассе «Иртыш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» произошла авария, в которой погибли два человека и еще двое попали в больницу. О происшествии рассказали в управлении ГИБДД региона.

«Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2112, <…> допустил столкновение с автомобилем Вольво <…> В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и пассажир 1986 года рождения погибли на месте», — рассказали в полиции. Авария случилась в девять часов вечера 22 марта в Макушинском округе на 375 км автодороги.

Еще двое мужчин, ехавшие в ВАЗе, получили травмы и попали в больницу. Как рассказали в УГИБДД, погибший водитель несколько раз ранее был отстранен от управления за нетрезвое вождение и лишался прав. Обстоятельства ДТП выясняются.