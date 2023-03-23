Венгрия отказалась арестовывать Путина по ордеру МУС

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Венгрия не считает, что ордер на арест Владимира Путина имеет юридическую силу Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Ордер на арест президента РФ Владимира Путина от Международного уголовного суда (МУС) не имеет юридической силы в Венгрии. Об этом заявил депутат Национального собрания страны Гергели Гуляш.

«Венгрия не обнародовала часть устава МУС, которая сделала бы такой ордер на арест обязательным для исполнения. <…> Он [ордер] не имеет обязательной силы в Венгрии», — подчеркнул Гергели Гуляш. Его слова приводит Bloomberg.

Ранее МУС выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову. Основанием стал якобы незаконный вывоз детей с украинской территории. При этом Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран возражают против самой идеи МУС. Против представителей суда СК России возбудил уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».

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Ордер на арест президента РФ Владимира Путина от Международного уголовного суда (МУС) не имеет юридической силы в Венгрии. Об этом заявил депутат Национального собрания страны Гергели Гуляш. «Венгрия не обнародовала часть устава МУС, которая сделала бы такой ордер на арест обязательным для исполнения. <…> Он [ордер] не имеет обязательной силы в Венгрии», — подчеркнул Гергели Гуляш. Его слова приводит Bloomberg. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову. Основанием стал якобы незаконный вывоз детей с украинской территории. При этом Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран возражают против самой идеи МУС. Против представителей суда СК России возбудил уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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