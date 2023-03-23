Венгрия отказалась арестовывать Путина по ордеру МУС

23 марта 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Венгрия не считает, что ордер на арест Владимира Путина имеет юридическую силу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Ордер на арест президента РФ Владимира Путина от Международного уголовного суда (МУС) не имеет юридической силы в Венгрии. Об этом заявил депутат Национального собрания страны Гергели Гуляш. «Венгрия не обнародовала часть устава МУС, которая сделала бы такой ордер на арест обязательным для исполнения. <…> Он [ордер] не имеет обязательной силы в Венгрии», — подчеркнул Гергели Гуляш. Его слова приводит Bloomberg. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову. Основанием стал якобы незаконный вывоз детей с украинской территории. При этом Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран возражают против самой идеи МУС. Против представителей суда СК России возбудил уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».

Ордер на арест президента РФ Владимира Путина от Международного уголовного суда (МУС) не имеет юридической силы в Венгрии. Об этом заявил депутат Национального собрания страны Гергели Гуляш. «Венгрия не обнародовала часть устава МУС, которая сделала бы такой ордер на арест обязательным для исполнения. <…> Он [ордер] не имеет обязательной силы в Венгрии», — подчеркнул Гергели Гуляш. Его слова приводит Bloomberg. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову. Основанием стал якобы незаконный вывоз детей с украинской территории. При этом Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран возражают против самой идеи МУС. Против представителей суда СК России возбудил уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».