Свердловчане просят 20 млрд у Москвы на производство уникальных микрочипов

Разработчики из Екатеринбурга придумали мультиклеточную архитектору для микропроцессоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область — лучшее место для строительства заводов по производству микроэлектроники. Здесь есть не только кадровый и промышленный потенциал, но и научный. Об этом в беседе с URA.RU заявил Борис Зырянов, доктор технических наук и генеральный директор компании «Мультиклет», которая разработала мультиклеточную архитектуру для процессоров и теперь ищет заказчиков и средства на строительство завода по производству микроэлектроники. В том числе, через Москву.

«Многие страны, в том числе Россия, встали на путь технологического суверенитета и независимости от американских технологий, особенно в сфере микроэлектроники. У нас в стране есть три собственные архитектуры (основа любого микропроцессора, — прим. URA.RU), одна из них — наша. Ее главное преимущество — системотехнический уровень обеспечения надежности, по-простому — живучесть. Этим свойством не обладает ни один микропроцессор в мире. Оно очень полезно для отраслей промышленности, требующих высокой надежности микропроцессоров — например, в космосе, в Арктике, нефтегазовом секторе», — рассказывает Зырянов.

Свойство «живучести» архитектуры от уральских разработчиков вытекает из ее сути — каждая клетка в архитектуре — это независимое арифметико-логическое устройство, объединенное коммутационной средой. Если одна клетка выходит из строя, то процессор сохранит свою функциональность, хотя и станет медленнее работать. Для любого другого процессора выход из строя становится фатальным, отмечает собеседник.

«Мы в полной готовности начать серийное производство, проблема — заказчик. У государства есть явно выраженная потребность в развитии собственной микроэлектроники, но существующие производственные мощности перегружены. Поэтому сейчас будут строиться новые производства, и Свердловская область — лучшее место для них. Здесь есть и кадровый, и научный, и промышленный потенциал. Поэтому мы заручились поддержкой на уровне свердловского правительства, направлено обращение в Минпромторг РФ, чтобы они посодействовали в этом вопросе. Частными силами производство микропроцессоров не создать, речь идет порядка о 20 млрд рублей. И конечно нужен гарантированный сбыт продукции», — добавляет Борис Зырянов.

Ранее URA.RU сообщало, что вопросами микроэлектроники планирует заниматься новый глава Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра. Он будет курировать технопарк, где, в частности, разместятся компании из сферы радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, БПЛА, робототехники и другие.

Электроника — это печатные платы, в печатных платах основной элемент микропроцессор, а основа любого микропроцесса- его архитектура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Борис Зырянов считает, что микроэлектронику нужно развивать в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU