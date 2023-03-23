Казахстан занял сторону Запада в вопросе санкций против России

Казахстан не станет сотрудничать с Россией в вопросе обхода западных санкций. Об этом заявил высокопоставленный чиновник.
«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — сказал чиновник, его слова передает издание
После начала спецоперации на Украине многие страны поддержали Киев и ввели против России многочисленные санкции. Недавно украинский лидер Владимир Зеленский призвал усилить давление на РФ, чтобы у страны не было возможности обойти ограничения.
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