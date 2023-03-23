Казахстан занял сторону Запада в вопросе санкций против России

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Михаил Мишустин на Заседании межправительственного совета ЕАЭС. Алма-Ата, флаг казахстана, казахстан, казахский флаг
Астана не готова стать для РФ площадкой для обхода санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Казахстан не станет сотрудничать с Россией в вопросе обхода западных санкций. Об этом заявил высокопоставленный чиновник.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — сказал чиновник, его слова передает издание Eurasianet.org.

После начала спецоперации на Украине многие страны поддержали Киев и ввели против России многочисленные санкции. Недавно украинский лидер Владимир Зеленский призвал усилить давление на РФ, чтобы у страны не было возможности обойти ограничения.

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Казахстан не станет сотрудничать с Россией в вопросе обхода западных санкций. Об этом заявил высокопоставленный чиновник. «Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — сказал чиновник, его слова передает издание Eurasianet.org. После начала спецоперации на Украине многие страны поддержали Киев и ввели против России многочисленные санкции. Недавно украинский лидер Владимир Зеленский призвал усилить давление на РФ, чтобы у страны не было возможности обойти ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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