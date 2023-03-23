AT: в Пентагоне оценили шансы Украины на победу в спецоперации

24 марта 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

В США допустили, что Украина потерпит поражение в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совещание американской военно-политической верхушки неожиданно пришло к выводу о том, что Украина может потерпеть поражение в спецоперации, так как у России больше ресурсов и союзников среди крупных держав. Об этом сообщает обозреватель Моника Шоуолтер в своем материале для American Thinker. «Состоявшееся недавно закрытое совещание американской военно-политической верхушки неожиданно пришло к выводу о том, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией», — пишет American Thinker . Там отмечается, что известный американский политолог Дэвид Голдман, правильно предсказавший целый ряд мировых событий, предрекает Украине проигрыш. По его словам, причиной станет неспособность Запада предоставить достаточные ресурсы для продолжения «затянувшихся боевых действий». По словам автора, один из выступающих на совещании предположил, что испытывая острый недостаток обученного военного персонала и боеприпасов, президент Украины Владимир Зеленский может обратиться к китайскому мирному плану. При этом были участники собрания, которые продолжали поддерживать позицию Белого дома по сохранению военных поставок и финансовой поддержки Украины «до тех пор, пока она не сможет побороть русских». Однако, как пишет автор, общие цифры голосования среди присутствующих были не в пользу Украины. «Россия намного больше Украины с точки зрения людских и других ресурсов, денег и союзов с другими крупными державами, такими как Китай и Индия», — говорится в материале. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели СВО входит денацификация и демилитаризация Украины и помощь мирным жителям Донбасса. По словам врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, окончательной победой РФ в СВО является духовное и моральное превосходство. Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина скоро может исчезнуть, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совещание американской военно-политической верхушки неожиданно пришло к выводу о том, что Украина может потерпеть поражение в спецоперации, так как у России больше ресурсов и союзников среди крупных держав. Об этом сообщает обозреватель Моника Шоуолтер в своем материале для American Thinker. «Состоявшееся недавно закрытое совещание американской военно-политической верхушки неожиданно пришло к выводу о том, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией», — пишет American Thinker. Там отмечается, что известный американский политолог Дэвид Голдман, правильно предсказавший целый ряд мировых событий, предрекает Украине проигрыш. По его словам, причиной станет неспособность Запада предоставить достаточные ресурсы для продолжения «затянувшихся боевых действий». По словам автора, один из выступающих на совещании предположил, что испытывая острый недостаток обученного военного персонала и боеприпасов, президент Украины Владимир Зеленский может обратиться к китайскому мирному плану. При этом были участники собрания, которые продолжали поддерживать позицию Белого дома по сохранению военных поставок и финансовой поддержки Украины «до тех пор, пока она не сможет побороть русских». Однако, как пишет автор, общие цифры голосования среди присутствующих были не в пользу Украины. «Россия намного больше Украины с точки зрения людских и других ресурсов, денег и союзов с другими крупными державами, такими как Китай и Индия», — говорится в материале. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели СВО входит денацификация и демилитаризация Украины и помощь мирным жителям Донбасса. По словам врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, окончательной победой РФ в СВО является духовное и моральное превосходство. Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина скоро может исчезнуть, передает «Царьград».