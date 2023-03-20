Пушилин обозначил новое условие для победы на Украине

Окончательной победой России в спецоперации (СВО) является духовное и моральное превосходство. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Наступление мира на наших условиях — это не только достижение успеха на полях сражений, полный разгром армии противника. Окончательная победа — это, прежде всего, духовное и моральное превосходство», — заявил Пушилин в интервью изданию «Украина.ру».
Он пояснил, что для победы над нацизмом недостаточно силового воздействия и физического уничтожения носителей нацистских идей, а необходимо противопоставление сильной и могущественной идеи. «В пределах нынешней Украины должен быть в итоге разрушен сам антироссийский проект, его идеологическая основа», — заключил Пушилин.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения Донбасса и денацификация Украины. Ранее командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба назвал главную цель спецоперации на Украине и дал свое представление победы в конфликте, передает «Царьград». Среди главных пунктов СВО он выделил освобождение Киева.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Окончательной победой России в спецоперации (СВО) является духовное и моральное превосходство. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Наступление мира на наших условиях — это не только достижение успеха на полях сражений, полный разгром армии противника. Окончательная победа — это, прежде всего, духовное и моральное превосходство», — заявил Пушилин в интервью изданию «Украина.ру». Он пояснил, что для победы над нацизмом недостаточно силового воздействия и физического уничтожения носителей нацистских идей, а необходимо противопоставление сильной и могущественной идеи. «В пределах нынешней Украины должен быть в итоге разрушен сам антироссийский проект, его идеологическая основа», — заключил Пушилин. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения Донбасса и денацификация Украины. Ранее командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба назвал главную цель спецоперации на Украине и дал свое представление победы в конфликте, передает «Царьград». Среди главных пунктов СВО он выделил освобождение Киева.