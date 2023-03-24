Претендент в президенты Турции заявил, что признает российскими Крым и Донбасс

Лидер турецкой партии «Родина», претендент на пост президента республики Догу Перинчек признал Крым, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России. Такое заявление он сделал во время открытия конференции по интеграции Азербайджана в Евразию.
«Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия „Родина“ заявила, что признает новые республики», — заявил Догу Перинчек. Его слова передает РИА Новости.
Перинчек намерен баллотироваться в президенты Турции на выборах 14 марта. Фракция «Родина» стоит на позициях первого главы государства Мустафы Кемаля Ататюрка и имеет антизападную направленность. Сейчас в партии состоят более 50 тысяч граждан.
Ранее Перинчек заявил, что в случае его победы на президентских выборах Турция выйдет из состава НАТО, передает RT. Он также отметил, что 80% турецких граждан считают, что США представляют угрозу для их страны. 70% турок считают Россию и Китай своими союзниками, передает «Национальное агентство новостей».
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