Претендент в президенты Турции заявил, что признает российскими Крым и Донбасс

24 марта 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

Партия «Родина» признает Крым и новые регионы частью РФ, сказал Догу Перинчек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидер турецкой партии «Родина», претендент на пост президента республики Догу Перинчек признал Крым, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России. Такое заявление он сделал во время открытия конференции по интеграции Азербайджана в Евразию. «Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия „Родина“ заявила, что признает новые республики», — заявил Догу Перинчек. Его слова передает РИА Новости. Перинчек намерен баллотироваться в президенты Турции на выборах 14 марта. Фракция «Родина» стоит на позициях первого главы государства Мустафы Кемаля Ататюрка и имеет антизападную направленность. Сейчас в партии состоят более 50 тысяч граждан. Ранее Перинчек заявил, что в случае его победы на президентских выборах Турция выйдет из состава НАТО, передает RT. Он также отметил, что 80% турецких граждан считают, что США представляют угрозу для их страны. 70% турок считают Россию и Китай своими союзниками, передает «Национальное агентство новостей».

Лидер турецкой партии «Родина», претендент на пост президента республики Догу Перинчек признал Крым, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России. Такое заявление он сделал во время открытия конференции по интеграции Азербайджана в Евразию. «Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия „Родина“ заявила, что признает новые республики», — заявил Догу Перинчек. Его слова передает РИА Новости. Перинчек намерен баллотироваться в президенты Турции на выборах 14 марта. Фракция «Родина» стоит на позициях первого главы государства Мустафы Кемаля Ататюрка и имеет антизападную направленность. Сейчас в партии состоят более 50 тысяч граждан. Ранее Перинчек заявил, что в случае его победы на президентских выборах Турция выйдет из состава НАТО, передает RT. Он также отметил, что 80% турецких граждан считают, что США представляют угрозу для их страны. 70% турок считают Россию и Китай своими союзниками, передает «Национальное агентство новостей».