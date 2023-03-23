ФСБ рассказала о курганском предателе времен Великой Отечественной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управление ФСБ по Курганской области опубликовало данные о местном предателе времен Великой Отечественной войны, который сдался в плен и стал полицаем. Информацию URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ.

«Житель Курганской области Василий Демьяновских выдавал себя за советского фронтовика. <…> Предателя арестовали сотрудники УНКГБ по Курганской области, началось следствие. Его причастность к преступлениям нацистов подтвердили многочисленные свидетельские показания», — рассказали о разоблачении чекисты.

Мужчина был мобилизован в 1942 году. Через полгода курганец угодил в плен и стал сотрудничать с врагами, рассказал данные о своей военной части. Его сделали полицейским, он принимал участие в карательных операциях в отношении мирных жителей, расстреливал пленных красноармейцев.

Немцы заслали полицейского в разведку, где он попался в плен. Из-за обморожений его поместили в госпиталь, где ему удалось скрыться от охраны. Через несколько месяцев он объявился в Курганской области с письмом о комиссовании, которое подделал сам. Сотрудники НКГБ арестовали предателя и в 1944 году по решению Военного трибунала он был расстрелян.