23 марта 2023
22 марта 2023

В ХМАО закрыли автозимник Мортка — Нижняя Тавда

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, кирпич, дорожный знак, мост закрыт
Выезд на зимник из Мортки в Нижнюю Тавду закрыт Фото:

В Кондинском районе ХМАО закрывается движение автомобилей по зимнику «пгт. Мортка — п. Нижняя Тавда». Telegram-канал «Дороги Югры» сообщает, что выезд на эту дорогу запрещен с 24 марта 2023 года.

«В Кондинском районе ХМАО закрывается движение транспортных средств по зимней автомобильной дороге «пгт. Мортка — п.Нижняя Тавда. Зимник закрывается с 24 марта», — указано в публикации.

Зимники в ХМАО начали закрывать из-за потепления. По данным telegram-канала, также введено ограничение на проезд по ледовым переправам в Ханты-Мансийском районе. Грузоподъемность снизили до 10 тонн.

Ранее URA.RU писало об ограничении выезда на зимники в Октябрьском районе. Три дороги перекрыли для автомобилией массой более 10 тонн из-за оттепели.

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В Кондинском районе ХМАО закрывается движение автомобилей по зимнику «пгт. Мортка — п. Нижняя Тавда». Telegram-канал «Дороги Югры» сообщает, что выезд на эту дорогу запрещен с 24 марта 2023 года. «В Кондинском районе ХМАО закрывается движение транспортных средств по зимней автомобильной дороге «пгт. Мортка — п.Нижняя Тавда. Зимник закрывается с 24 марта», — указано в публикации. Зимники в ХМАО начали закрывать из-за потепления. По данным telegram-канала, также введено ограничение на проезд по ледовым переправам в Ханты-Мансийском районе. Грузоподъемность снизили до 10 тонн. Ранее URA.RU писало об ограничении выезда на зимники в Октябрьском районе. Три дороги перекрыли для автомобилией массой более 10 тонн из-за оттепели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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