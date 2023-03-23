В ХМАО закрыли автозимник Мортка — Нижняя Тавда

24 марта 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Выезд на зимник из Мортки в Нижнюю Тавду закрыт Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Кондинском районе ХМАО закрывается движение автомобилей по зимнику «пгт. Мортка — п. Нижняя Тавда». Telegram-канал «Дороги Югры» сообщает, что выезд на эту дорогу запрещен с 24 марта 2023 года. «В Кондинском районе ХМАО закрывается движение транспортных средств по зимней автомобильной дороге «пгт. Мортка — п.Нижняя Тавда. Зимник закрывается с 24 марта», — указано в публикации. Зимники в ХМАО начали закрывать из-за потепления. По данным telegram-канала, также введено ограничение на проезд по ледовым переправам в Ханты-Мансийском районе. Грузоподъемность снизили до 10 тонн. Ранее URA.RU писало об ограничении выезда на зимники в Октябрьском районе. Три дороги перекрыли для автомобилией массой более 10 тонн из-за оттепели.

В Кондинском районе ХМАО закрывается движение автомобилей по зимнику «пгт. Мортка — п. Нижняя Тавда». Telegram-канал «Дороги Югры» сообщает, что выезд на эту дорогу запрещен с 24 марта 2023 года. «В Кондинском районе ХМАО закрывается движение транспортных средств по зимней автомобильной дороге «пгт. Мортка — п.Нижняя Тавда. Зимник закрывается с 24 марта», — указано в публикации. Зимники в ХМАО начали закрывать из-за потепления. По данным telegram-канала, также введено ограничение на проезд по ледовым переправам в Ханты-Мансийском районе. Грузоподъемность снизили до 10 тонн. Ранее URA.RU писало об ограничении выезда на зимники в Октябрьском районе. Три дороги перекрыли для автомобилией массой более 10 тонн из-за оттепели.