В Москве генерала и полковника таможни задержали за взятку в 3,8 млн рублей

В Москве задержали замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева по обвинению в получении взятки на сумму 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«В Москве задержаны генерал и полковник ФТС за взятку в 3,8 миллиона рублей. По делу о получении крупной взятки проходят также два бизнесмена-взяткодателя. Сегодня всем фигурантам изберут меру пресечения», — передает
Задержание проводили ФСБ и Следственный комитет. По информации 112, деньги изъяли в ходе обыска в здании таможни и дома у сотрудников ФТС.
Также следователи задержали в Санкт-Петербурге начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования. Его подозревают во взятке в 300 тысяч рублей.
URA.RU направило запросы в СУ СК по Московской и Ленинградской областям. На момент публикации материала ответ не поступил.
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