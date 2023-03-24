В Москве генерала и полковника таможни задержали за взятку в 3,8 млн рублей

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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, багаж, зона таможенного контроля, таможенники, таможенник, сотрудник таможни
Силовики провели обыски в здании московской таможни Фото:

В Москве задержали замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева по обвинению в получении взятки на сумму 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«В Москве задержаны генерал и полковник ФТС за взятку в 3,8 миллиона рублей. По делу о получении крупной взятки проходят также два бизнесмена-взяткодателя. Сегодня всем фигурантам изберут меру пресечения», — передает 112. Речь идет о Беглове и Алееве.

Задержание проводили ФСБ и Следственный комитет. По информации 112, деньги изъяли в ходе обыска в здании таможни и дома у сотрудников ФТС.

Также следователи задержали в Санкт-Петербурге начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования. Его подозревают во взятке в 300 тысяч рублей.

URA.RU направило запросы в СУ СК по Московской и Ленинградской областям. На момент публикации материала ответ не поступил.

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В Москве задержали замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева по обвинению в получении взятки на сумму 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Москве задержаны генерал и полковник ФТС за взятку в 3,8 миллиона рублей. По делу о получении крупной взятки проходят также два бизнесмена-взяткодателя. Сегодня всем фигурантам изберут меру пресечения», — передает 112. Речь идет о Беглове и Алееве. Задержание проводили ФСБ и Следственный комитет. По информации 112, деньги изъяли в ходе обыска в здании таможни и дома у сотрудников ФТС. Также следователи задержали в Санкт-Петербурге начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования. Его подозревают во взятке в 300 тысяч рублей. URA.RU направило запросы в СУ СК по Московской и Ленинградской областям. На момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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