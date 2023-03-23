Мэр в ЯНАО назвал дату сдачи знаменитого долгостроя

Загс начали строить в Губкинском еще в 2006 году
Знаменитый долгострой, здание загс в Губкинском (ЯНАО), готовят к отрытию в 2024 году. Об этом мэр Губкинского Андрей Гаранин сообщил в своих соцсетях.
«Мы приступили к активной стадии строительства нашего знаменитого долгостроя. В нем и расположится наш ЗАГС», — сообщил глава.
Гаранин отметил, что объект начали строить еще в 2006 году. Также в это здание переедут управления образования, культуры, спорта и молодежной политики.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском снесли здание центра «Факел». Вместо него будет построен центр единоборств «Северный характер».
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