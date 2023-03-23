23 марта 2023
22 марта 2023

Мэр в ЯНАО назвал дату сдачи знаменитого долгостроя

Власти сдадут в эксплуатацию долгостроящийся загс в Губкинском в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Загс начали строить в Губкинском еще в 2006 году Фото:

Знаменитый долгострой, здание загс в Губкинском (ЯНАО), готовят к отрытию в 2024 году. Об этом мэр Губкинского Андрей Гаранин сообщил в своих соцсетях.

«Мы приступили к активной стадии строительства нашего знаменитого долгостроя. В нем и расположится наш ЗАГС», — сообщил глава.

Гаранин отметил, что объект начали строить еще в 2006 году. Также в это здание переедут управления образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском снесли здание центра «Факел». Вместо него будет построен центр единоборств «Северный характер».

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Знаменитый долгострой, здание загс в Губкинском (ЯНАО), готовят к отрытию в 2024 году. Об этом мэр Губкинского Андрей Гаранин сообщил в своих соцсетях. «Мы приступили к активной стадии строительства нашего знаменитого долгостроя. В нем и расположится наш ЗАГС», — сообщил глава. Гаранин отметил, что объект начали строить еще в 2006 году. Также в это здание переедут управления образования, культуры, спорта и молодежной политики. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском снесли здание центра «Факел». Вместо него будет построен центр единоборств «Северный характер».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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