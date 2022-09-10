В ЯНАО снесли здание молодежного центра

В Губкинском снесли здание молодежного центра «Факел». На его месте будет построен центр единоборств «Северный характер», сообщил глава администрации города Андрей Гаранин в личном telegram-канале.
«Здание «Факела» осталось на страницах истории нашего города. В скором времени на этом месте начнется строительство первого в Губкинском центра единоборств — «Северный характер», — написал Гаранин.
Строительство нового центра осуществляется при поддержке окружного правительства. В здании будут работать детские секции различных направлений.
Ранее URA.RU рассказало об открытии нового спортзала в поселке Гыда Тазовского района. Его возвели из модульных конструкций.
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