10 сентября 2022
09 сентября 2022

В ЯНАО снесли здание молодежного центра

В Губкинском снесли здание молодежного центра "Факел"
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство регионального центра шорт-трека. Челябинск, спортивный комплекс, шорт-трек
На месте молодежного центра в Губкинском появится спортивный комплекс Фото:

В Губкинском снесли здание молодежного центра «Факел». На его месте будет построен центр единоборств «Северный характер», сообщил глава администрации города Андрей Гаранин в личном telegram-канале.

«Здание «Факела» осталось на страницах истории нашего города. В скором времени на этом месте начнется строительство первого в Губкинском центра единоборств — «Северный характер», — написал Гаранин.

Строительство нового центра осуществляется при поддержке окружного правительства. В здании будут работать детские секции различных направлений.

Ранее URA.RU рассказало об открытии нового спортзала в поселке Гыда Тазовского района. Его возвели из модульных конструкций.

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В Губкинском снесли здание молодежного центра «Факел». На его месте будет построен центр единоборств «Северный характер», сообщил глава администрации города Андрей Гаранин в личном telegram-канале. «Здание «Факела» осталось на страницах истории нашего города. В скором времени на этом месте начнется строительство первого в Губкинском центра единоборств — «Северный характер», — написал Гаранин. Строительство нового центра осуществляется при поддержке окружного правительства. В здании будут работать детские секции различных направлений. Ранее URA.RU рассказало об открытии нового спортзала в поселке Гыда Тазовского района. Его возвели из модульных конструкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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