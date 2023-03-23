23 марта 2023

Власти нашли деньги на расселение пермского поселка

© Служба новостей «URA.RU»
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Расселение жителей поселка Шахты. Кизел, Пермский край, дом, поселок шахты
Жители поселка несколько лет ждали новое жилье Фото:

В Пермском крае на расселение жителей поселка Таежный выделено 49 миллионов рублей. Информацию опубликована на официальной странице администрации Пермского муниципального округа (ранее — района) в соцсети «ВКонтакте».

«На расселение жителей поселка Таежный выделено 49 миллионов рублей. Пермский муниципальный округ в этом году планирует девяти собственникам выплатить компенсацию за жилые помещения, которые изымаются в муниципальную собственность; девяти собственникам предоставить соцвыплату на приобретение жилых помещений», — говорится в сообщении.

История с расселение жителей Таежного тянется несколько лет и оказался ранее под угрозой срыва из-за нехватки денег в местном муниципалитете. Всего власти обещают обеспечить жильем 48 жителей поселка.

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В Пермском крае на расселение жителей поселка Таежный выделено 49 миллионов рублей. Информацию опубликована на официальной странице администрации Пермского муниципального округа (ранее — района) в соцсети «ВКонтакте». «На расселение жителей поселка Таежный выделено 49 миллионов рублей. Пермский муниципальный округ в этом году планирует девяти собственникам выплатить компенсацию за жилые помещения, которые изымаются в муниципальную собственность; девяти собственникам предоставить соцвыплату на приобретение жилых помещений», — говорится в сообщении. История с расселение жителей Таежного тянется несколько лет и оказался ранее под угрозой срыва из-за нехватки денег в местном муниципалитете. Всего власти обещают обеспечить жильем 48 жителей поселка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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