Власти нашли деньги на расселение пермского поселка

В Пермском крае на расселение жителей поселка Таежный выделено 49 миллионов рублей. Информацию опубликована на официальной странице администрации Пермского муниципального округа (ранее — района) в соцсети «ВКонтакте».
«На расселение жителей поселка Таежный выделено 49 миллионов рублей. Пермский муниципальный округ в этом году планирует девяти собственникам выплатить компенсацию за жилые помещения, которые изымаются в муниципальную собственность; девяти собственникам предоставить соцвыплату на приобретение жилых помещений», — говорится в сообщении.
История с расселение жителей Таежного тянется несколько лет и оказался ранее под угрозой срыва из-за нехватки денег в местном муниципалитете. Всего власти обещают обеспечить жильем 48 жителей поселка.
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