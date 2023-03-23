Власти нашли деньги на расселение пермского поселка

24 марта 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Жители поселка несколько лет ждали новое жилье Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Пермском крае на расселение жителей поселка Таежный выделено 49 миллионов рублей. Информацию опубликована на официальной странице администрации Пермского муниципального округа (ранее — района) в соцсети «ВКонтакте». «На расселение жителей поселка Таежный выделено 49 миллионов рублей. Пермский муниципальный округ в этом году планирует девяти собственникам выплатить компенсацию за жилые помещения, которые изымаются в муниципальную собственность; девяти собственникам предоставить соцвыплату на приобретение жилых помещений», — говорится в сообщении. История с расселение жителей Таежного тянется несколько лет и оказался ранее под угрозой срыва из-за нехватки денег в местном муниципалитете. Всего власти обещают обеспечить жильем 48 жителей поселка.

В Пермском крае на расселение жителей поселка Таежный выделено 49 миллионов рублей. Информацию опубликована на официальной странице администрации Пермского муниципального округа (ранее — района) в соцсети «ВКонтакте». «На расселение жителей поселка Таежный выделено 49 миллионов рублей. Пермский муниципальный округ в этом году планирует девяти собственникам выплатить компенсацию за жилые помещения, которые изымаются в муниципальную собственность; девяти собственникам предоставить соцвыплату на приобретение жилых помещений», — говорится в сообщении. История с расселение жителей Таежного тянется несколько лет и оказался ранее под угрозой срыва из-за нехватки денег в местном муниципалитете. Всего власти обещают обеспечить жильем 48 жителей поселка.