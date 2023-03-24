Челябинский рыбак рассказал, где поймать самый крупный улов

Челябинцам посоветовали озера Аргази, Тургояк и Калды для рыбалки

Многие из челябинских озер подходят для рыбалки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самая крупная рыба в Челябинской области водится на озерах Аргази, Тургояк, Кисигач, Калды и Уелги. О том в каких водоемах искать редкую рыбу и уникальных озерах, URA.RU рассказал опытный рыбак из Челябинска Владислав Иванов.

«Поймать огромную рыбу можно в крупных водохранилищах. Аргази, Тургояк, Кисигач, Калды и Уелги — самые популярные для рыбалки большие озера. Но даже в маленьком прудике может быть гигантская щука. Например, рядом с Уйским (Челябинская область) мужчина поймал огромную рыбу в пруду, и никто про существование этих щук там не знал», — делится с URA.RU рыбак.

Владислав отметил, что за судаком следует ехать на Аргази, а сиговых больше на озерах Увильды и Тургояк. Из-за глубин более 30 метров на этих водоемах сига ловят с подводными фонарями и множеством крючков на одной леске. Притом налима, единственную тресковую пресноводную рыбу, лучше искать на озере Уелги.

Самым удобным по расположению и любимым вариантом рыбака стало Шершневское водохранилище. Примечательно оно тем, что соединяется с Аргази рекой Миасс, отчего виды рыб в них практически одинаковые. Уникальным озером челябинец назвал Уелги. Именно зимой за карасем туда съезжаются рыбаки из соседних регионов.

Для любителей речной рыбалки Владислав отметил, что голавля, из семейства карповых, можно найти на реках Нязя, Ай и Чусовая. Среди рек мужчина выделил Урал, единственную в регионе с течением на юг и впадающую в Каспийское море.