Полковник раскрыл, как ВСУ пытаются ослабить Россию на спецоперации

Полковник Литовкин: ВСУ пугают наступлением на Белгород, чтобы РФ перебросила силы из Бахмута

25 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Белгород нужен ВСУ для отвлечения России от Бахмута, считает Виктор Литовкин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планы ВСУ, связанные с наступлением на Белгород, могут оказаться просто маневром для отвлечения российских войск от активных боевых действий в Бахмуте (Артемовск, ДНР). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Может быть, это заявления для того, чтобы отвлечь российские войска от Артемовска, чтобы мы перебросили силы на Белгород и так далее. Но наступать — по большому счету навряд ли. Возможность, конечно, всегда есть. Но хватит ли у них сил и средств для наступления на Белгород. Наделать переполох, конечно, они могут. На границе пошуршать, нанести удар беспилотниками и артиллерией по каким-то городам и поселкам Белгородской области», — отметил Виктор Литовкин. По словам полковника в отставке, для наступления на российский город у ВСУ должно быть в арсенале до 15 000 человек, а также танки и авиация. «Для наступления нужны танки, нужна авиация, которой у Киева нет. Также определенное количество войск. Хотя бы собрано 10 000-15 000. Вот тогда на Белгород они могут наступать», — объяснил Литовкин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ получили от НАТО большое количество техники, подготовили резерв порядка из 200 тысяч человек. По мнению Евгения Пригожина, первый вероятный удар, который украинцы могут нанести, — выйти на Белгород. Вокруг Бахмута ВСУ собрали группировку из 80 тысяч солдат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Планы ВСУ, связанные с наступлением на Белгород, могут оказаться просто маневром для отвлечения российских войск от активных боевых действий в Бахмуте (Артемовск, ДНР). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Может быть, это заявления для того, чтобы отвлечь российские войска от Артемовска, чтобы мы перебросили силы на Белгород и так далее. Но наступать — по большому счету навряд ли. Возможность, конечно, всегда есть. Но хватит ли у них сил и средств для наступления на Белгород. Наделать переполох, конечно, они могут. На границе пошуршать, нанести удар беспилотниками и артиллерией по каким-то городам и поселкам Белгородской области», — отметил Виктор Литовкин. По словам полковника в отставке, для наступления на российский город у ВСУ должно быть в арсенале до 15 000 человек, а также танки и авиация. «Для наступления нужны танки, нужна авиация, которой у Киева нет. Также определенное количество войск. Хотя бы собрано 10 000-15 000. Вот тогда на Белгород они могут наступать», — объяснил Литовкин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ получили от НАТО большое количество техники, подготовили резерв порядка из 200 тысяч человек. По мнению Евгения Пригожина, первый вероятный удар, который украинцы могут нанести, — выйти на Белгород. Вокруг Бахмута ВСУ собрали группировку из 80 тысяч солдат.