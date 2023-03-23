Пригожин: вокруг Бахмута собраны 80 тысяч бойцов ВСУ

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ подготовили 200 тысяч солдат резерва, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали вокруг Бахмута (Артемовска) группировку в 80 тысяч солдат. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«ВСУ подготовили порядка 200 тысяч человек резерва. Вокруг Бахмута Украина сосредоточила группировку в более чем 80 тысяч военных», — приводит слова Пригожина telegram-канал его пресс-службы.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют начать контрнаступление под Бахмутом. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на артемовском направлении замечены первые немецкие танки Leopard.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали вокруг Бахмута (Артемовска) группировку в 80 тысяч солдат. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «ВСУ подготовили порядка 200 тысяч человек резерва. Вокруг Бахмута Украина сосредоточила группировку в более чем 80 тысяч военных», — приводит слова Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют начать контрнаступление под Бахмутом. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на артемовском направлении замечены первые немецкие танки Leopard.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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