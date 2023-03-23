Пригожин: вокруг Бахмута собраны 80 тысяч бойцов ВСУ

ВСУ подготовили 200 тысяч солдат резерва, заявил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали вокруг Бахмута (Артемовска) группировку в 80 тысяч солдат. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«ВСУ подготовили порядка 200 тысяч человек резерва. Вокруг Бахмута Украина сосредоточила группировку в более чем 80 тысяч военных», — приводит слова Пригожина
Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют начать контрнаступление под Бахмутом. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на артемовском направлении замечены первые немецкие танки Leopard.
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