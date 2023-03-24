Что такое альтернативная служба и как на нее попасть

24 марта 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Альтернативная служба является вторым вариантом службы в армии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Минтруда обновил список профессий для альтернативной службы. В него вошли 64 рабочие специальности, а также 85 должностей служащих. URA.RU приводит инструкцию, как можно пройти альтернативную службу. Что такое альтернативная служба



Альтернативная гражданская служба — особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. Если молодой человек по своим убеждениям не может идти в армию, он имеет право выбрать альтернативный вариант — гражданскую службу. Для этого нужно убедить призывную комиссию в искренности религиозных, моральных или других мотивов. Новость по теме Что делать, если пришла повестка из военкомата: инструкция. Инфографика Критерии прохождения альтернативной службы На альтернативную гражданскую службу могут быть направлены только те граждане, которые признаны годными к военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями;

Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами территории субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают. Однако это правило не жесткое. Место прохождения службы определяет Федеральная служба по труду и занятости, руководствуясь ежегодно утверждаемыми перечнями профессий и ситуацией на рынке труда;

Граждане могут проходить АГС исключительно на государственных предприятиях;

Граждане, избравшие АГС, не вправе по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, участвовать в забастовках, подрабатывать по совместительству в других организациях;

Представители коренных малочисленных народов направляются для прохождения АГС в организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов;

Срок альтернативной гражданской службы превышает срок службы по призыву. Перечень профессий на альтернативной службе В перечне профессий числится 149 позиций, из которых 64 — рабочие профессии и 85 должностей служащих. С 2023 года список пополнился на 25 рабочих специальностей. В их числе: пекарь, дояр, дорожный рабочий и другие. Добавилось и 22 должности служащих, направленных на техническую специальность: химик, инженер, сварщик и другие. Полный перечень профессий опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Новость по теме Что изменится после повышения призывного возраста: главное из законопроекта. Инфографика Когда начинается весенний призыв Призывная кампания в 2023 году стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. На данный момент действует обычный возрастной порядок призыва на военную службу — от 18 до 27 лет. Сроки прохождения АГС длится 21 месяц для граждан, проходящих службу в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также органам исполнительной власти субъектов РФ. Для граждан, проходящих АГС в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала срок службы составит 18 месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минтруда обновил список профессий для альтернативной службы. В него вошли 64 рабочие специальности, а также 85 должностей служащих. URA.RU приводит инструкцию, как можно пройти альтернативную службу. Что такое альтернативная служба Альтернативная гражданская служба — особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. Если молодой человек по своим убеждениям не может идти в армию, он имеет право выбрать альтернативный вариант — гражданскую службу. Для этого нужно убедить призывную комиссию в искренности религиозных, моральных или других мотивов. Критерии прохождения альтернативной службы Перечень профессий на альтернативной службе В перечне профессий числится 149 позиций, из которых 64 — рабочие профессии и 85 должностей служащих. С 2023 года список пополнился на 25 рабочих специальностей. В их числе: пекарь, дояр, дорожный рабочий и другие. Добавилось и 22 должности служащих, направленных на техническую специальность: химик, инженер, сварщик и другие. Полный перечень профессий опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Когда начинается весенний призыв Призывная кампания в 2023 году стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. На данный момент действует обычный возрастной порядок призыва на военную службу — от 18 до 27 лет. Сроки прохождения АГС длится 21 месяц для граждан, проходящих службу в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также органам исполнительной власти субъектов РФ. Для граждан, проходящих АГС в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала срок службы составит 18 месяцев.