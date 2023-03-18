Что делать, если пришла повестка из военкомата: инструкция. Инфографика

18 марта 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Повестки рассылаются в 35 регионах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российские военкоматы с 13 марта начали рассылать гражданам повестки. Прийти в комиссариат обязуют россиян в 35 регионах страны. В Кремле отмечают, что это не связано со второй волной мобилизации. URA.RU приводит инструкцию, что делать после получения повестки. Что делать, если пришла повестка Если гражданину принесли повестку, первым делом ее нужно внимательно рассмотреть. Подлинный документ определен приказом министра обороны № 700. В повестке должны быть указаны дата и время, когда нужно посетить учреждение. Обязательно должны быть указаны номер телефона для связи, информация о должностном лице (его должность и фамилия), который вручает документ и причина вызова в военкомат. Кроме того, необходимо обратить внимание на гербовую печать военкомата и подпись комиссара. Необходимо помнить, что повестку могут вручить лично (даже на улице), через работодателя или отправить «Почтой России» по месту регистрации. Но остальные способы вручения не являются законными. Даже уведомление через «Госуслуги» не считается действительным. Получив повестку и расписавшись за нее, гражданин обязан явиться в указанное место в обозначенный срок. Обычно документ вручается не позднее, чем за три дня до даты визита. Если в получении повестки расписался посторонний человек, она не имеет юридической силы. Инфографика URA.RU Виды повесток из военкомата Новость по теме Как пройдут военные сборы в России в 2023 году. Инфографика Как рассказал управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, всего существует четыре вида повесток. Для постановки на воинский учет повестка впервые вручается подростку по достижению 16 лет. Следующий вид повестки касается прохождения медицинского освидетельствования. Документ вручается призывникам для прохождения медкомиссии, с целью определить у гражданина степень годности прохождения военной службы. Третий вид повестки вручается, если военному комиссариату нужно обновить информацию о потенциальном призывнике. Как правило, военкомат интересует информация о смене жительства, семейного положения, работы или окончания обучения гражданина. И последний вид документа, по словам юриста Гавришева, вручается призывнику уже непосредственно для прохождения военной службы. В таком случае в документе указывается время и место сбора, какие документы и личные вещи необходимо иметь при себе, а также какой нужен внешний вид. Также отдельно повестка вручается для прохождения альтернативной службы. Инфографика URA.RU Что будет за неявку по повестке Новость по теме Весенний призыв в армию в 2023 году: сроки проведения, кто подлежит. Инфографика Если гражданин получил повестку и расписался за нее, то он обязан будет прийти в военкомат. Иначе за неявку будет предусмотрен штраф в размере от 500 до 3000 рублей по статье 21.5 КоАП РФ. Но его можно избежать, если гражданин не может посетить учреждение по уважительной причине. Но об этом нужно заранее уведомить. Когда человек отказывается получать повестку, составляется соответствующий акт. Теоретически это может рассматриваться как уклонение от военной службы. В настоящее время в России действует статья 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», которая предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, арест на срок до шести месяцев, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Она применяется к злостным уклонистам. «Для возбуждения уголовного дела потребуется доказать, что человек на протяжении длительного времени умышленно не исполняет законные требования к нему со стороны военкомата», — отметил юрист Павел Фомкин. Он имеет многолетнюю практику оказания услуг и консультирования по призыву. Есть также статья 21.5 в КОАП о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету. По ней нарушителю грозит предупреждение или административный штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей. В каких случаях можно не приходить в военкомат Новость по теме Зачем военкоматы снова начали рассылать повестки россиянам. Карта Уважительной причиной для неявки по повестке в соответствии со ст. 7 Закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе» является заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности, тяжелое состояние здоровья близких родственников или участие в их похоронах. Также могут быть другие причины, которые будут признаны комиссией или судом уважительными. О невозможности визита следуют сообщить по телефону, указанному в повестке. Нужно понимать, что уважительные причины не отменяют обязанности явиться в военкомат позднее. Сделать это необходимо сразу же, как только появится такая возможность. Можно ли прийти в военкомат без повестки Если военнообязанный гражданин находится в запасе и решил сменять место жительства на срок более трех месяцев, он обязан явиться в военкомат по новому месту пребывания и лично встать на учет. Причем, даже если гражданин не регистрируется на новом месте. Также при смене прописки необходимо уведомить военкомат об этом в течение двух недель. Также можно самостоятельно посетить военкомат в том случае, если повестка была потеряна. Также любой человек имеет право прийти в военкомат без повестки, чтобы выяснить причину, почему она не была вручена раньше. В России с 21 сентября 2022 года проходила мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. По итогу были набраны 300 тысяч граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается, а текущие повестки рассылаются гражданам для уточнения учетных данных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военкоматы с 13 марта начали рассылать гражданам повестки. Прийти в комиссариат обязуют россиян в 35 регионах страны. В Кремле отмечают, что это не связано со второй волной мобилизации. URA.RU приводит инструкцию, что делать после получения повестки. Если гражданину принесли повестку, первым делом ее нужно внимательно рассмотреть. Подлинный документ определен приказом министра обороны № 700. В повестке должны быть указаны дата и время, когда нужно посетить учреждение. Обязательно должны быть указаны номер телефона для связи, информация о должностном лице (его должность и фамилия), который вручает документ и причина вызова в военкомат. Кроме того, необходимо обратить внимание на гербовую печать военкомата и подпись комиссара. Необходимо помнить, что повестку могут вручить лично (даже на улице), через работодателя или отправить «Почтой России» по месту регистрации. Но остальные способы вручения не являются законными. Даже уведомление через «Госуслуги» не считается действительным. Получив повестку и расписавшись за нее, гражданин обязан явиться в указанное место в обозначенный срок. Обычно документ вручается не позднее, чем за три дня до даты визита. Если в получении повестки расписался посторонний человек, она не имеет юридической силы. Как рассказал управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, всего существует четыре вида повесток. Для постановки на воинский учет повестка впервые вручается подростку по достижению 16 лет. Следующий вид повестки касается прохождения медицинского освидетельствования. Документ вручается призывникам для прохождения медкомиссии, с целью определить у гражданина степень годности прохождения военной службы. Третий вид повестки вручается, если военному комиссариату нужно обновить информацию о потенциальном призывнике. Как правило, военкомат интересует информация о смене жительства, семейного положения, работы или окончания обучения гражданина. И последний вид документа, по словам юриста Гавришева, вручается призывнику уже непосредственно для прохождения военной службы. В таком случае в документе указывается время и место сбора, какие документы и личные вещи необходимо иметь при себе, а также какой нужен внешний вид. Также отдельно повестка вручается для прохождения альтернативной службы. Если гражданин получил повестку и расписался за нее, то он обязан будет прийти в военкомат. Иначе за неявку будет предусмотрен штраф в размере от 500 до 3000 рублей по статье 21.5 КоАП РФ. Но его можно избежать, если гражданин не может посетить учреждение по уважительной причине. Но об этом нужно заранее уведомить. Когда человек отказывается получать повестку, составляется соответствующий акт. Теоретически это может рассматриваться как уклонение от военной службы. В настоящее время в России действует статья 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», которая предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, арест на срок до шести месяцев, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Она применяется к злостным уклонистам. «Для возбуждения уголовного дела потребуется доказать, что человек на протяжении длительного времени умышленно не исполняет законные требования к нему со стороны военкомата», — отметил юрист Павел Фомкин. Он имеет многолетнюю практику оказания услуг и консультирования по призыву. Есть также статья 21.5 в КОАП о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету. По ней нарушителю грозит предупреждение или административный штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей. Уважительной причиной для неявки по повестке в соответствии со ст. 7 Закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе» является заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности, тяжелое состояние здоровья близких родственников или участие в их похоронах. Также могут быть другие причины, которые будут признаны комиссией или судом уважительными. О невозможности визита следуют сообщить по телефону, указанному в повестке. Нужно понимать, что уважительные причины не отменяют обязанности явиться в военкомат позднее. Сделать это необходимо сразу же, как только появится такая возможность. Если военнообязанный гражданин находится в запасе и решил сменять место жительства на срок более трех месяцев, он обязан явиться в военкомат по новому месту пребывания и лично встать на учет. Причем, даже если гражданин не регистрируется на новом месте. Также при смене прописки необходимо уведомить военкомат об этом в течение двух недель. Также можно самостоятельно посетить военкомат в том случае, если повестка была потеряна. Также любой человек имеет право прийти в военкомат без повестки, чтобы выяснить причину, почему она не была вручена раньше. В России с 21 сентября 2022 года проходила мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. По итогу были набраны 300 тысяч граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается, а текущие повестки рассылаются гражданам для уточнения учетных данных.