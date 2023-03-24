Спустя годы жительница Челябинска узнала, что ее дочь жива и у нее есть внуки

Дочь нашла мать спустя 20 лет (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска спустя 20 лет узнала, что ее дочь жива и у нее есть внуки. Запутанную историю воссоединения семьи рассказали 24 марта в эфире шоу «Жди меня» на телеканале НТВ.

По словам Ларисы Виноградовой, дочке был 1 год 8 месяцев, когда из-за наркотиков она развелась с мужем. Потом в ее жизни появился ухажер, которого она отвергла. Мужчина, по ее словам, преследовал ее и однажды вломился в квартиру, где она снимала комнату.

«В итоге он со скандалом чуть ли не выбил дверь у меня, где я жила, схватил нож и пошел на меня. А хозяин комнаты, которую я снимала, встал между нами. В этот момент я выбила у него нож, который оказался у меня в руках. Он толкнул этого человека на меня, а я его не убивала», — рассказала свою историю уроженка Челябинска Лариса Виноградова.

В Нижневартовске 17 августа 2000 года рядом с водонапорной башней был обнаружен труп с проникающими ножевыми ранениями. Виноградову осудили за убийство. Находясь на зоне, она получила письмо, что дочь ее умерла.

«Живу не одна. Живу с супругом, он сейчас на работе. Собака, кот и маленькая кошечка», — рассказала о себе героиня передачи.

В эфире шоу выяснилось, что дочь Виноградовой Лидия жива и живет в Златоусте. В ее жизни тоже были испытания — бабушка сдала ее в 11 лет в детдом, но она не теряла надежду найти свою мать. Сейчас она сама мать троих детей и один из внуков приехал на ток-шоу, чтобы впервые увидеть свою бабушку.