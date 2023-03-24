Вице-губернатор ХМАО поручил мэру модернизировать систему здравоохранения

Всеволод Кольцов поручил Тимуру Закирзянову покупать оборудование для недостроенной больницы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов поставил задачу мэру Урая Тимуру Закирзянову вывести городское здравоохранение на качественно новый технологический уровень. О решениях, принятых в ходе рабочего визита заместителя губернатора, сообщил сам Закирзянов.

«Всеволод Кольцов поставил задачу максимально сократить период между окончанием строительства и началом работы [нового стационара], параллельно со стройкой вести все необходимые работы по контрактованию закупа медицинского оборудования. Еще одна архиважная задача — построить в Урае не только новые стены, но открыть учреждение с новыми технологиями и современными подходами к работе, с учетом запросов урайцев к современной больнице», — написал Тимур Закирзянов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кольцов обозначил программу развития для Дома ребенка. В ходе совещания была разработана программа расширения спектра услуг для реабилитации участников СВО на базе больницы восстановительного лечения.

Закирзянов сообщил, что указанные мероприятия будут проводиться при поддержке окружного правительства. Он определил общую задачу, как обеспечение нового качества медицины в Урае.

Ранее URA.RU рассказало, что Закирзянов озвучил сроки готовности школы на 900 мест, окончания строительства которой горожане ждут семь лет. Школу должны сдать не позднее 1 декабря 2024 года.