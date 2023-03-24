24 марта 2023
23 марта 2023

Жители города в ХМАО просят мэрию изменить автобусный маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Мытищи, остановка, посадка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка
Жители Нягани просят изменить автобусный маршрут №5 Фото:

В Нягани (ХМАО) местные жители обратились в мэрию с просьбой внести изменения в автобусный маршрут №5. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.

«Поступило коллективное обращение от жителей поселка Западный, запускаем поквартирный опрос общественного мнения для горожан этого района. Опросный лист включает в себя ряд вопросов, направленных на определение более удобного маршрута — они помогут узнать, в какую точку города жителям нужно уехать в утреннее, обеденное или вечернее время», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале.

Он добавил, что на основе обращения будет предложена новая альтернативная схема движения пятого маршрута. По результатам опроса будет принято решение о внесении в него изменений.

Ранее URA.RU сообщало, что автопарк в Нягани пополнился новыми автобусами. Глава города Иван Ямашев анонсировал запуск реформы общественного транспорта в муниципалитете.

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В Нягани (ХМАО) местные жители обратились в мэрию с просьбой внести изменения в автобусный маршрут №5. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «Поступило коллективное обращение от жителей поселка Западный, запускаем поквартирный опрос общественного мнения для горожан этого района. Опросный лист включает в себя ряд вопросов, направленных на определение более удобного маршрута — они помогут узнать, в какую точку города жителям нужно уехать в утреннее, обеденное или вечернее время», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале. Он добавил, что на основе обращения будет предложена новая альтернативная схема движения пятого маршрута. По результатам опроса будет принято решение о внесении в него изменений. Ранее URA.RU сообщало, что автопарк в Нягани пополнился новыми автобусами. Глава города Иван Ямашев анонсировал запуск реформы общественного транспорта в муниципалитете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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