Мэр из ХМАО запустил реформу общественного транспорта. Видео

11 декабря 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Ямашев рассказал, что проверка запуска реформы выявила нюансы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев анонсировал запуск реформы общественного транспорта в муниципалитете. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «В первый день запуска новой системы пассажироперевозок в Нягани провели проверку работы автобусов на городских маршрутах. Есть нюансы, которые будут доработаны», — говорится в новости. Ямашев отметил, что в целом жители Нягани положительно отзывались о нововведениях. Ранее URA.RU сообщало, что автопарк в городе Нягань пополнился новыми автобусами. 22 автобуса прибыли в город для организации пассажирских перевозок. Позже мэр города Иван Ямашев рассказал, что для перевозки пассажиров открыт набор водителей. Всего планировалось принять на работу порядка 55 сотрудников.

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев анонсировал запуск реформы общественного транспорта в муниципалитете. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «В первый день запуска новой системы пассажироперевозок в Нягани провели проверку работы автобусов на городских маршрутах. Есть нюансы, которые будут доработаны», — говорится в новости. Ямашев отметил, что в целом жители Нягани положительно отзывались о нововведениях. Ранее URA.RU сообщало, что автопарк в городе Нягань пополнился новыми автобусами. 22 автобуса прибыли в город для организации пассажирских перевозок. Позже мэр города Иван Ямашев рассказал, что для перевозки пассажиров открыт набор водителей. Всего планировалось принять на работу порядка 55 сотрудников.