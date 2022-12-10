10 декабря 2022

Мэр из ХМАО запустил реформу общественного транспорта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямашев рассказал, что проверка запуска реформы выявила нюансы Фото:

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев анонсировал запуск реформы общественного транспорта в муниципалитете. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«В первый день запуска новой системы пассажироперевозок в Нягани провели проверку работы автобусов на городских маршрутах. Есть нюансы, которые будут доработаны», — говорится в новости. Ямашев отметил, что в целом жители Нягани положительно отзывались о нововведениях.

Ранее URA.RU сообщало, что автопарк в городе Нягань пополнился новыми автобусами. 22 автобуса прибыли в город для организации пассажирских перевозок. Позже мэр города Иван Ямашев рассказал, что для перевозки пассажиров открыт набор водителей. Всего планировалось принять на работу порядка 55 сотрудников.

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Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев анонсировал запуск реформы общественного транспорта в муниципалитете. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «В первый день запуска новой системы пассажироперевозок в Нягани провели проверку работы автобусов на городских маршрутах. Есть нюансы, которые будут доработаны», — говорится в новости. Ямашев отметил, что в целом жители Нягани положительно отзывались о нововведениях. Ранее URA.RU сообщало, что автопарк в городе Нягань пополнился новыми автобусами. 22 автобуса прибыли в город для организации пассажирских перевозок. Позже мэр города Иван Ямашев рассказал, что для перевозки пассажиров открыт набор водителей. Всего планировалось принять на работу порядка 55 сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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