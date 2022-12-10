Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев анонсировал запуск реформы общественного транспорта в муниципалитете. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.
«В первый день запуска новой системы пассажироперевозок в Нягани провели проверку работы автобусов на городских маршрутах. Есть нюансы, которые будут доработаны», — говорится в новости. Ямашев отметил, что в целом жители Нягани положительно отзывались о нововведениях.
Ранее URA.RU сообщало, что автопарк в городе Нягань пополнился новыми автобусами. 22 автобуса прибыли в город для организации пассажирских перевозок. Позже мэр города Иван Ямашев рассказал, что для перевозки пассажиров открыт набор водителей. Всего планировалось принять на работу порядка 55 сотрудников.
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