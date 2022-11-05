Автопарк в городе ХМАО пополнился новыми автобусами. Видео

06 ноября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

В Нягани на линию выйдут 22 новых автобуса Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нягань (ХМАО) вечером 6 ноября доставили 22 новых автобуса. Об этом мэр города Иван Ямашев рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня вечером в Нягань прибыли 22 новых автобуса для организации пассажирских перевозок! Подрядная организация на оказание услуг по перевозке пассажиров определена, с 10 декабря предусмотрен перевод всех городских маршрутов на контрактную основу», — сообщил мэр. Он добавил, что в городе планируется выпустить единый проездной для всех маршрутов и обеспечить доступность транспорта для маломобильных жителей. В автобусах также появится программное обеспечение, которое будет показывать их движение в режиме реального времени. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) закупили партию новых автобусов КАВЗ на метане. Для обновления всего парка общественного транспорта в городе и перевода его на газ потребуется порядка 16 миллиардов рублей.

В Нягань (ХМАО) вечером 6 ноября доставили 22 новых автобуса. Об этом мэр города Иван Ямашев рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня вечером в Нягань прибыли 22 новых автобуса для организации пассажирских перевозок! Подрядная организация на оказание услуг по перевозке пассажиров определена, с 10 декабря предусмотрен перевод всех городских маршрутов на контрактную основу», — сообщил мэр. Он добавил, что в городе планируется выпустить единый проездной для всех маршрутов и обеспечить доступность транспорта для маломобильных жителей. В автобусах также появится программное обеспечение, которое будет показывать их движение в режиме реального времени. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) закупили партию новых автобусов КАВЗ на метане. Для обновления всего парка общественного транспорта в городе и перевода его на газ потребуется порядка 16 миллиардов рублей.