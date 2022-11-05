05 ноября 2022
04 ноября 2022

Автопарк в городе ХМАО пополнился новыми автобусами. Видео

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, салон автобуса, городской транспорт, пассажирское место
В Нягани на линию выйдут 22 новых автобуса Фото:

В Нягань (ХМАО) вечером 6 ноября доставили 22 новых автобуса. Об этом мэр города Иван Ямашев рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня вечером в Нягань прибыли 22 новых автобуса для организации пассажирских перевозок! Подрядная организация на оказание услуг по перевозке пассажиров определена, с 10 декабря предусмотрен перевод всех городских маршрутов на контрактную основу», — сообщил мэр.

Он добавил, что в городе планируется выпустить единый проездной для всех маршрутов и обеспечить доступность транспорта для маломобильных жителей. В автобусах также появится программное обеспечение, которое будет показывать их движение в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) закупили партию новых автобусов КАВЗ на метане. Для обновления всего парка общественного транспорта в городе и перевода его на газ потребуется порядка 16 миллиардов рублей.

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В Нягань (ХМАО) вечером 6 ноября доставили 22 новых автобуса. Об этом мэр города Иван Ямашев рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня вечером в Нягань прибыли 22 новых автобуса для организации пассажирских перевозок! Подрядная организация на оказание услуг по перевозке пассажиров определена, с 10 декабря предусмотрен перевод всех городских маршрутов на контрактную основу», — сообщил мэр. Он добавил, что в городе планируется выпустить единый проездной для всех маршрутов и обеспечить доступность транспорта для маломобильных жителей. В автобусах также появится программное обеспечение, которое будет показывать их движение в режиме реального времени. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) закупили партию новых автобусов КАВЗ на метане. Для обновления всего парка общественного транспорта в городе и перевода его на газ потребуется порядка 16 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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