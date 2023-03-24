Глава исполкома ЕР в ХМАО разобрался в ситуации с пропажей гуманитарного груза в Макеевке

Глава исполкома ЕР в ХМАО Заболотнев опроверг пропажу гуманитарного груза в Макеевке

Гуманитарный груз из ХМАО в Макеевке не пропадал Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гуманитарный груз, отправленный из Югры в Макеевку (ДНР), не пропадал. Как сообщил глава исполкома партии «Единая Россия» по ХМАО Николай Заболотнев, опубликованная ранее информация не соответствует действительности.

«Как и обещал, в ситуации с видеороликом по поводу нашей гуманитарки разобрались. Наш гуманитарный груз не был разграблен — информация в первом видеоролике — ложь. На самом деле видео было записано в период ее сортировки, что подтверждает и сам военнослужащий — „звезда“ первого видео», — написал Заболотнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава исполкома отметил, что столкнулся с волной негатива. Заболотнев подчеркнул, что это не помешает помогать военным в будущем. «Я не буду вам говорить зачем было записано видео с явной ложью, зачем нас всех пытались ввести в заблуждение, думаю многие сами догадаются: в политике это бывает часто. Я лишь скажу что, помогать нашим солдатам мы будем и дальше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава исполкома партии «Единая Россия» по ХМАО пообещал разобраться в инциденте с пропавшей гуманитарной помощью, которую военнослужащий обнаружил в заброшенном доме в Макеевке. Заболотнев отметил, что получатели гуманитарой помощи, которым отдали посылки в руки, приняли груз до самой последней коробки.