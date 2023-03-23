Глава исполкома ЕР в ХМАО пообещал разобраться с пропажей гуманитарной помощи в Макеевке

24 марта 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Военный нашел на складе в Макеевке пропавшие посылки с гумпомощью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава исполкома партии «Единая Россия» по ХМАО Николай Заболотнев пообещал разобраться в инциденте с пропавшей гуманитарной помощью, которую военнослужащий обнаружил в заброшенном доме в Макеевке. Информация об этом появилась на сайте регионального отделения ЕР. «На минувшей неделе мы с коллегами доставили небольшую часть груза, который вместе с югорчанами собрали в рамках акции „Посылка из дома“. В этот раз 22 тонны развезли по шести пунктам. В пяти из шести случаев мы выгружали коробки на складах. В одном — из-за невозможности подъезда к части — передали из машины в машину прямо на дороге. Мы внимательно и детально разберемся в истории с пропажей гуманитарной помощи, [которую военнослужащий обнаружил в одном из заброшенных домов Макеевки]», — рассказал Заболотнев. Заболотнев отметил, что получатели гуманитарой помощи, которым отдали посылки в руки, приняли груз до самой последней коробки. Жители Югры собрали 45 тонн груза, его доставку разделили на два этапа.

Глава исполкома партии «Единая Россия» по ХМАО Николай Заболотнев пообещал разобраться в инциденте с пропавшей гуманитарной помощью, которую военнослужащий обнаружил в заброшенном доме в Макеевке. Информация об этом появилась на сайте регионального отделения ЕР. «На минувшей неделе мы с коллегами доставили небольшую часть груза, который вместе с югорчанами собрали в рамках акции „Посылка из дома“. В этот раз 22 тонны развезли по шести пунктам. В пяти из шести случаев мы выгружали коробки на складах. В одном — из-за невозможности подъезда к части — передали из машины в машину прямо на дороге. Мы внимательно и детально разберемся в истории с пропажей гуманитарной помощи, [которую военнослужащий обнаружил в одном из заброшенных домов Макеевки]», — рассказал Заболотнев. Заболотнев отметил, что получатели гуманитарой помощи, которым отдали посылки в руки, приняли груз до самой последней коробки. Жители Югры собрали 45 тонн груза, его доставку разделили на два этапа.