24 марта 2023

Заводчане помогли копейским волонтерам оборудовать тент для грузовика

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Гуманитарная помощь. Магнитогорск, гуманитарная помощь, коробки, груз, гуманитарка
Копейские волонтеры постоянно отправляют помощь военным на спецоперацию Фото:

Завод «Силач» помог волонтерам из Копейска Челябинской области оборудовать тент для грузовой машины, в которой отправляют помощь военным на спецоперацию. Об этом копейские волонтеры написали в соцсетях.

«Заявки от наших защитников закрываются, упаковываются и ждут своей отправки на нашей «ласточке». С последней поездки с гуманитарной помощью «за ленту», мы пришли к мнению, что нам просто необходимо увеличить багажное место. Оставалась задача: только сделать тент. Поскольку сумма на его производство очень внушительная, мы искали, кто нам сможет помочь в этом вопросе», — рассказали волонтеры в паблике «Помощь Военным на СВО «Вместе«Копейск Южный Урал»» соцсети ВКонтакте.

По словам копейчан, на просьбу охотно откликнулся коллектив ООО «Завод «Силач» в лице директора Александра Макаревича. Волонтеры подчеркнули, что компания выручает их уже второй раз. Тент для машины был изготовлен очень быстро, качественно и бесплатно. Волонтеры оплатили только стоимость материала.

«Хочется отметить: сотрудники очень дружелюбные ребята, настоящие профессионалы своего дела, с большими добрыми сердцами. Уважаемый Александр Николаевич, от всего сердца благодарим вас и ваш коллектив за оказанную помощь, за отзывчивость и добросовестно выполненную работу за короткие сроки», — написали копейские волонтеры во ВКонтакте.

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Завод «Силач» помог волонтерам из Копейска Челябинской области оборудовать тент для грузовой машины, в которой отправляют помощь военным на спецоперацию. Об этом копейские волонтеры написали в соцсетях. «Заявки от наших защитников закрываются, упаковываются и ждут своей отправки на нашей «ласточке». С последней поездки с гуманитарной помощью «за ленту», мы пришли к мнению, что нам просто необходимо увеличить багажное место. Оставалась задача: только сделать тент. Поскольку сумма на его производство очень внушительная, мы искали, кто нам сможет помочь в этом вопросе», — рассказали волонтеры в паблике «Помощь Военным на СВО «Вместе«Копейск Южный Урал»» соцсети ВКонтакте. По словам копейчан, на просьбу охотно откликнулся коллектив ООО «Завод «Силач» в лице директора Александра Макаревича. Волонтеры подчеркнули, что компания выручает их уже второй раз. Тент для машины был изготовлен очень быстро, качественно и бесплатно. Волонтеры оплатили только стоимость материала. «Хочется отметить: сотрудники очень дружелюбные ребята, настоящие профессионалы своего дела, с большими добрыми сердцами. Уважаемый Александр Николаевич, от всего сердца благодарим вас и ваш коллектив за оказанную помощь, за отзывчивость и добросовестно выполненную работу за короткие сроки», — написали копейские волонтеры во ВКонтакте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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