Заводчане помогли копейским волонтерам оборудовать тент для грузовика

Копейские волонтеры постоянно отправляют помощь военным на спецоперацию Фото: Илья Московец © URA.RU

Завод «Силач» помог волонтерам из Копейска Челябинской области оборудовать тент для грузовой машины, в которой отправляют помощь военным на спецоперацию. Об этом копейские волонтеры написали в соцсетях.

«Заявки от наших защитников закрываются, упаковываются и ждут своей отправки на нашей «ласточке». С последней поездки с гуманитарной помощью «за ленту», мы пришли к мнению, что нам просто необходимо увеличить багажное место. Оставалась задача: только сделать тент. Поскольку сумма на его производство очень внушительная, мы искали, кто нам сможет помочь в этом вопросе», — рассказали волонтеры в паблике «Помощь Военным на СВО «Вместе«Копейск Южный Урал»» соцсети ВКонтакте.

По словам копейчан, на просьбу охотно откликнулся коллектив ООО «Завод «Силач» в лице директора Александра Макаревича. Волонтеры подчеркнули, что компания выручает их уже второй раз. Тент для машины был изготовлен очень быстро, качественно и бесплатно. Волонтеры оплатили только стоимость материала.

«Хочется отметить: сотрудники очень дружелюбные ребята, настоящие профессионалы своего дела, с большими добрыми сердцами. Уважаемый Александр Николаевич, от всего сердца благодарим вас и ваш коллектив за оказанную помощь, за отзывчивость и добросовестно выполненную работу за короткие сроки», — написали копейские волонтеры во ВКонтакте.