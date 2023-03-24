В курганском селе 99-летняя участница ВОВ не выходит из дома из-за луж

В СУ СКР организовали проверку по факту нарушения прав ветерана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Введенское (Курганская область) 99-летняя участница Великой Отечественной войны не может выйти из дома из-за луж. Из-за узкого переулка тракторы не могут проехать, чтобы убрать снег, поэтому в период таяния передвижение по улицам села затруднено. Об этом сообщает Ural Mash.

«Местная администрация отдала часть дороги для садовых участков, поэтому переулок стал меньше. Из-за этого не может проехать ни один трактор, а работы провели с нарушениями — каждую весну жильцы села по щиколотку в воде. Родственники ветерана передают ей еду, но сама она не может выходить из дома», — сообщает Ural Mash в своем telegram-канале.

На сайте СУ СКР по Курганской области говорится, что в село Введенское направлена следственно-оперативная группа. «По результатам проверки следователи дадут оценку бездействию местной администрации, ответственной за обслуживание села», — сообщается в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском районе (Курганская область) ветерана Великой Отечественной войны обманула дочь. Женщина думала, что дочь станет хозяйкой дома только после ее смерти, поэтому оформила договор дарения.