24 марта 2023

В курганском селе 99-летняя участница ВОВ не выходит из дома из-за луж

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
В СУ СКР организовали проверку по факту нарушения прав ветерана Фото:

В селе Введенское (Курганская область) 99-летняя участница Великой Отечественной войны не может выйти из дома из-за луж. Из-за узкого переулка тракторы не могут проехать, чтобы убрать снег, поэтому в период таяния передвижение по улицам села затруднено. Об этом сообщает Ural Mash.

«Местная администрация отдала часть дороги для садовых участков, поэтому переулок стал меньше. Из-за этого не может проехать ни один трактор, а работы провели с нарушениями — каждую весну жильцы села по щиколотку в воде. Родственники ветерана передают ей еду, но сама она не может выходить из дома», — сообщает Ural Mash в своем telegram-канале.

На сайте СУ СКР по Курганской области говорится, что в село Введенское направлена следственно-оперативная группа. «По результатам проверки следователи дадут оценку бездействию местной администрации, ответственной за обслуживание села», — сообщается в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском районе (Курганская область) ветерана Великой Отечественной войны обманула дочь. Женщина думала, что дочь станет хозяйкой дома только после ее смерти, поэтому оформила договор дарения.

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В селе Введенское (Курганская область) 99-летняя участница Великой Отечественной войны не может выйти из дома из-за луж. Из-за узкого переулка тракторы не могут проехать, чтобы убрать снег, поэтому в период таяния передвижение по улицам села затруднено. Об этом сообщает Ural Mash. «Местная администрация отдала часть дороги для садовых участков, поэтому переулок стал меньше. Из-за этого не может проехать ни один трактор, а работы провели с нарушениями — каждую весну жильцы села по щиколотку в воде. Родственники ветерана передают ей еду, но сама она не может выходить из дома», — сообщает Ural Mash в своем telegram-канале. На сайте СУ СКР по Курганской области говорится, что в село Введенское направлена следственно-оперативная группа. «По результатам проверки следователи дадут оценку бездействию местной администрации, ответственной за обслуживание села», — сообщается в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском районе (Курганская область) ветерана Великой Отечественной войны обманула дочь. Женщина думала, что дочь станет хозяйкой дома только после ее смерти, поэтому оформила договор дарения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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