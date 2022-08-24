В Курганской области столетнего ветерана ВОВ обманули с жильем

Курганский ветеран подарила свой дом после того, как ее обманули Фото: Илья Московец © URA.RU

В Варгашинском районе (Курганская область) аннулировали договор дарения дома ветераном Великой Отечественной войны, составленный после обмана 99-летней женщины дочерью. Информация появилась на сайте районного суда.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора Варгашинского района, признав договор дарения недействительным и применил последствия недействительности сделки. <…> В момент совершения оспариваемой сделки [ветеран] была введена в заблуждение», — сообщили в суде. Заявление поступило в суд в июне текущего года, после того как 99-летняя женщина пришла на прием в прокуратуру.

Ветеран рассказала сотруднику ведомства, что она не полностью понимала, что делает, и попросила помощи. Пожилая женщина думала, что дочь станет хозяйкой дома только после ее смерти. После обращения прокурора в суд заключенный обманным путем договор дарения дома ветерана потерял силу и жилье вернулось в собственность матери.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бывшая чиновница лишила квартиры вдову ветерана войны. Обманным путем она переоформила на себя однокомнатную квартиру, а затем продала жилье.