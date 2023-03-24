24 марта 2023

Миша Маваши возмутился бесплатным проездом мусульман в маршрутке в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Мытищи, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Миша Маваши назвал бесплатный проезд для мусульман дискриминацией Фото:

Музыкант и активист Миша Маваши возмутился размещенным в маршрутке Сургута (ХМАО) объявлением, согласно которому мусульманам в честь праздника Рамадан предоставляется бесплатный проезд. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Это именно дискриминация, а не благотворительность. Благотворительностью можно было бы назвать, если водитель в конце дня заработанные деньги пошел раздавать мусульманам. А оказание коммерческих услуг на разных условиях по принципу вероисповедания запрещено законами России. В соцсетях пишут, что это маршрут номер 69 в городе Сургут», — написал он.

Согласно данным в открытых источниках, маршрут №69 обслуживает ООО АП «Автолайн». В компании не ответили на телефонный звонок корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани местные жители возмутились из-за того, что водитель автобуса №7 высадил детей. Они попросили привлечь водителя к ответственности.

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Музыкант и активист Миша Маваши возмутился размещенным в маршрутке Сургута (ХМАО) объявлением, согласно которому мусульманам в честь праздника Рамадан предоставляется бесплатный проезд. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Это именно дискриминация, а не благотворительность. Благотворительностью можно было бы назвать, если водитель в конце дня заработанные деньги пошел раздавать мусульманам. А оказание коммерческих услуг на разных условиях по принципу вероисповедания запрещено законами России. В соцсетях пишут, что это маршрут номер 69 в городе Сургут», — написал он. Согласно данным в открытых источниках, маршрут №69 обслуживает ООО АП «Автолайн». В компании не ответили на телефонный звонок корреспондента. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани местные жители возмутились из-за того, что водитель автобуса №7 высадил детей. Они попросили привлечь водителя к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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