Миша Маваши назвал бесплатный проезд для мусульман дискриминацией Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Музыкант и активист Миша Маваши возмутился размещенным в маршрутке Сургута (ХМАО) объявлением, согласно которому мусульманам в честь праздника Рамадан предоставляется бесплатный проезд. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Это именно дискриминация, а не благотворительность. Благотворительностью можно было бы назвать, если водитель в конце дня заработанные деньги пошел раздавать мусульманам. А оказание коммерческих услуг на разных условиях по принципу вероисповедания запрещено законами России. В соцсетях пишут, что это маршрут номер 69 в городе Сургут», — написал он.

Согласно данным в открытых источниках, маршрут №69 обслуживает ООО АП «Автолайн». В компании не ответили на телефонный звонок корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани местные жители возмутились из-за того, что водитель автобуса №7 высадил детей. Они попросили привлечь водителя к ответственности.