В Екатеринбурге обнаружили труп женщины

На месте происшествия находятся экстренные службы
В Екатеринбурге в районе Сортировка на улице Техническая, 148 под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины. Об этом сообщили очевидцы в одном из telegram-каналов.
«Обнаружили тело девушки. Подробностей никаких нет. На месте работают экстренные службы», — поделился очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU запросил подробности у следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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