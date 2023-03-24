24 марта 2023

В Екатеринбурге обнаружили труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница Скорой медицинской помощи. Курган, бсмп, больница, больница скорой помощи, скорая помошь
На месте происшествия находятся экстренные службы Фото:

В Екатеринбурге в районе Сортировка на улице Техническая, 148 под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины. Об этом сообщили очевидцы в одном из telegram-каналов.

«Обнаружили тело девушки. Подробностей никаких нет. На месте работают экстренные службы», — поделился очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU запросил подробности у следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге в районе Сортировка на улице Техническая, 148 под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины. Об этом сообщили очевидцы в одном из telegram-каналов. «Обнаружили тело девушки. Подробностей никаких нет. На месте работают экстренные службы», — поделился очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU запросил подробности у следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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