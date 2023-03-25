Курганский банк заставил мать и дочь расплатиться за долги умершего главы семейства

Дело о долгах рассматривалось в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области мать и дочь обязали выплатить долг за умершего главу семейства. С исковым заявлением в суд обратились представители курганского отделения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», указано в материалах дела.

«Суд решил исковые требования банка <…> о взыскании задолженности по кредитному договору умершего ФИО1 удовлетворить. Взыскать [c наследниц] в пользу ПАО „Уральский банк реконструкции и развития“ задолженность в размере 143 374,32 копеек, а также расходы по уплате госпошлины в размере 4067,49 копеек. Всего — 147 441,81 копейка», — написано в документе на сайте Далматовского райсуда.

По словам ответчицы, она ничего не знала о кредитных обязательствах супруга, деньги полученные в заем он расходовал по своему усмотрению. Женщина полагала, что ни она, ни дочь не обязаны нести ответственность за его долги. Но суд не принял эту позицию, настаивая на том, что по закону «смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору. А наследники, принявшие наследство, становятся должниками со дня открытия наследства».