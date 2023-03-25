Депздрав ЯНАО ищет поставщика жизненно важного препарата

Депздрав ЯНАО закупит лекарство для больных муковисцидозом

Планируется закупка 1092 упаковок препарата от муковисцидоза Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Департамент здравоохранения ЯНАО ищет поставщика жизненно важного препарата для больных муковисцидозом. Согласно данным на портале госзакупок, аукцион на закупку Трикафта размещен государственным казенным учреждением ЯНАО «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения» (далее ГКУ ЯНАО «ЦРО»).

«Объект закупки — поставка незарегистрированного на территории РФ лекарственного препарата Трикафта для обеспечения пациентов с заболеванием «Муковисцидоз» на 2023 год. Заказчик — ГКУ ЯНАО «ЦРО», — сообщается в документах на портале.

Начальная максимальная стоимость контракта — 25 552 800,00 рублей. В эту сумму включена стоимость препарата, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей поставщика. Всего планируется приобрести 1092 упаковок препарата по цене 23 400 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пополнили запасы жизненно важных для больных муковисцидозом лекарств. После обращения пациентов к уполномоченной по правам человека в Югре Наталье Стребковой, департамент здравоохранения закупил партию «Креона» и «Тигеразы» и запланировал их закупку на 2023 год.