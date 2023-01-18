Омбудсмен ХМАО помогла добиться поставок жизненно важных препаратов

Депздрав ХМАО закупит лекарства для больных муковисцидозом после обращения их к омбудсмену

19 января 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Депздрав ХМАО закупил жизненно важные препараты для терапии муковисцидоза Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ХМАО пополнили запасы жизненно важных для больных муковисцидозом лекарств. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что после обращения к ней пациентов, вынужденных пожизненно зависеть от поставок препаратов, департамент здравоохранения закупил партию «Креона» и «Тигеразы» и запланировал их закупку на 2023 год. «Больные муковисцидозом не смогут выжить без этих двух препаратов — ухудшение состояния происходит в течение нескольких дней. Родственники пациентов обратились ко мне и сообщили о том, что вынуждены поступать в стационар — Центр муковисцидоза в Нягани — со своими лекарствами. На консультационно-диалоговой площадке вопрос взял на контроль департамент здравоохранения, лекарственные препараты „Креон“ и „Тигераза“ закуплены включены в план закупок на 2023 год. Мы постоянно держим этот вопрос на контроле, как правило, вопрос решается за 30 дней или даже раньше в случае с муковисцидозом», — сообщила Стребкова. Оба средства входят в состав базовой терапии, позволяющей больным муковисцидозом нормально дышать. В департаменте здравоохранения ХМАО журналисту агентства сообщили, что в наличии имеется запас «Тигеразы» на 9 месяцев. «Не позднее 1 марта 2023 планируется закупка 800 упаковок препарата, не позднее 1 июня — еще 763 упаковок. Запас второго препарата в региональном аптечном складе также имеется. Кроме того, поставка годовых запасов „Креона“ запланирована с 1 февраля по 31 мая», — уточнили в депздраве. Ранее URA.RU писало о проверке прокуратурой СИЗО-1после обращения заключенного к Стребковой. Медики не оказали подследственному необходимую помощь, а после вмешательства омбудсмена ему удалось добиться получения инвалидности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО пополнили запасы жизненно важных для больных муковисцидозом лекарств. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что после обращения к ней пациентов, вынужденных пожизненно зависеть от поставок препаратов, департамент здравоохранения закупил партию «Креона» и «Тигеразы» и запланировал их закупку на 2023 год. «Больные муковисцидозом не смогут выжить без этих двух препаратов — ухудшение состояния происходит в течение нескольких дней. Родственники пациентов обратились ко мне и сообщили о том, что вынуждены поступать в стационар — Центр муковисцидоза в Нягани — со своими лекарствами. На консультационно-диалоговой площадке вопрос взял на контроль департамент здравоохранения, лекарственные препараты „Креон“ и „Тигераза“ закуплены включены в план закупок на 2023 год. Мы постоянно держим этот вопрос на контроле, как правило, вопрос решается за 30 дней или даже раньше в случае с муковисцидозом», — сообщила Стребкова. Оба средства входят в состав базовой терапии, позволяющей больным муковисцидозом нормально дышать. В департаменте здравоохранения ХМАО журналисту агентства сообщили, что в наличии имеется запас «Тигеразы» на 9 месяцев. «Не позднее 1 марта 2023 планируется закупка 800 упаковок препарата, не позднее 1 июня — еще 763 упаковок. Запас второго препарата в региональном аптечном складе также имеется. Кроме того, поставка годовых запасов „Креона“ запланирована с 1 февраля по 31 мая», — уточнили в депздраве. Ранее URA.RU писало о проверке прокуратурой СИЗО-1после обращения заключенного к Стребковой. Медики не оказали подследственному необходимую помощь, а после вмешательства омбудсмена ему удалось добиться получения инвалидности.